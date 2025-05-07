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أحمد جودة - القاهرة - نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها الأدوار المختلفة التي تضطلع بها كل من هيئة قناة السويس والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا أن الجهتين تعملان بشكل مستقل وتكملان بعضهما البعض ضمن منظومة التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية.

وأوضح المركز أن الهيئة العامة لقناة السويس تتولى مسؤولية إدارة مرفق القناة واستغلاله وتحسينه وصيانته، فضلًا عن إصدار اللوائح المنظمة لحركة الملاحة، وفرض وتحصيل رسوم المرور، إلى جانب امتلاكها لترسانتين متخصصتين في بناء وصيانة السفن.

منطقة اقتصادية واعدة على ضفاف القناة

وعلى الجانب الآخر، أكد المركز الإعلامي أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تم إنشاؤها لتكون منطقة حرة ومركزًا تجاريًا وصناعيًا عالميًا، يسهم في جذب الاستثمارات وتوطين الصناعات وخلق فرص عمل مستدامة.

وتمتد المنطقة على مساحة 455 كم²، وتضم 4 مناطق صناعية و6 موانئ بحرية، ويعمل بها 15 مطورًا صناعيًا بحق الانتفاع.

عاجل - الحكومة توضح اختصاصات هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية وتستعرض أبرز مشروعات الاستثمار الصناعي

عاجل - الحكومة توضح اختصاصات هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية وتستعرض أبرز مشروعات الاستثمار الصناعي

عاجل - الحكومة توضح اختصاصات هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية وتستعرض أبرز مشروعات الاستثمار الصناعي

عاجل - الحكومة توضح اختصاصات هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية وتستعرض أبرز مشروعات الاستثمار الصناعي

مشروع كيزاد شرق بورسعيد: شراكة استراتيجية جديدة

سلطت الإنفوجرافات الضوء على مشروع «كيزاد شرق بورسعيد»، الذي يعد من أبرز المشروعات الصناعية واللوجستية التنافسية بالمنطقة، والمقام بالشراكة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية ومجموعة موانئ أبوظبي.

ويهدف المشروع إلى تطوير وتشغيل منطقة صناعية ولوجستية بمساحة 20 كم²، من إجمالي مساحة ميناء شرق بورسعيد البالغة 64 كم²، على أن تبدأ المرحلة الأولى على مساحة 2.8 كم²، باستثمارات تتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار لتجهيز البنية التحتية، وتبدأ أعمال التشييد بنهاية عام 2025.

عائدات استثمارية ومجتمعات صناعية متكاملة

استعرضت الإنفوجرافات أيضًا العوائد الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة من المشروع، خاصة فيما يتعلق بترويج الاستثمار في القطاعات المستهدفة، وإنشاء أول مجتمع صناعي متكامل في شرق بورسعيد، لدعم تنمية سيناء.

كما سيسهم المشروع في نقل التكنولوجيا الحديثة وتطوير الكفاءات المحلية.

استثمارات صناعية جديدة ومجمعات عملاقة

وفي سياق متصل، أبرز المركز الإعلامي بعض الاتفاقيات الصناعية الحديثة بالمنطقة الاقتصادية، منها:

توقيع عقد حق انتفاع لمصنع إروغلو إيجيبت للملابس الجاهزة في القنطرة غرب، باستثمارات 40 مليون دولار.

توقيع عقود نهائية لـ3 مصانع جديدة في قطاعي الصناعات المعدنية ومواد البناء، باستثمارات إجمالية بلغت 42 مليون دولار، في أول مشروعات بمنطقة وادي التكنولوجيا بقلب سيناء.

وضع حجر الأساس لأكبر مجمع صناعي متكامل للصناعات المعدنية بمنطقة السخنة، مشروع "شين فينج"، الذي يضم 9 مصانع باستثمارات قدرها 1.65 مليار دولار.

استثمارات صينية جديدة في تيدا الصناعية

كما تم توقيع عقد لنقل حق انتفاع لمساحة 270 ألف متر مربع في منطقة تيدا الصينية الصناعية، إلى شركة "شين شينج" لإنشاء مصنع مسبوكات حديد الزهر لإنتاج مواسير الضغط العالي، باستثمارات تبلغ 146 مليون دولار.

وتأتي هذه المشروعات ضمن جهود الدولة لتعزيز النمو الصناعي، وتحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة في محور قناة السويس، الذي يشكل ركيزة أساسية في رؤية مصر 2030.