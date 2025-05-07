الأرصاد: بداية موجة حارة تضرب البلاد اليوم وتصل ذروتها مطلع الأسبوع المقبل

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أحمد جودة - القاهرة - موجة حارة تضرب البلاد اليوم.. والأرصاد: الذروة مطلع الأسبوع المقبل وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن بدء موجة حارة جديدة تضرب البلاد اعتبارًا من اليوم الأربعاء 7 مايو 2025، على أن تصل ذروتها مطلع الأسبوع المقبل، وسط ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية.

وأفادت أحدث صور الأقمار الصناعية التي رصدتها الهيئة، بأن الطقس يشهد تصاعدًا في درجات الحرارة بشكل تدريجي، حيث يسود اليوم طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على مناطق جنوب الصعيد، في حين يكون معتدلًا خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على المحافظات

القاهرة الكبرى:

العظمى 34 درجة مئوية، الصغرى 21 درجة مئوية.

العظمى 34 درجة مئوية، الصغرى 21 درجة مئوية. الإسكندرية:

العظمى 30 درجة مئوية، الصغرى 19 درجة مئوية.

العظمى 30 درجة مئوية، الصغرى 19 درجة مئوية. مرسى مطروح:

العظمى 30 درجة مئوية، الصغرى 20 درجة مئوية.

العظمى 30 درجة مئوية، الصغرى 20 درجة مئوية. سوهاج:

العظمى 34 درجة مئوية، الصغرى 21 درجة مئوية.

العظمى 34 درجة مئوية، الصغرى 21 درجة مئوية. قنا:

العظمى 38 درجة مئوية، الصغرى 21 درجة مئوية.

العظمى 38 درجة مئوية، الصغرى 21 درجة مئوية. أسوان:

العظمى 37 درجة مئوية، الصغرى 21 درجة مئوية.

طقس اليوم الأربعاء

تحذيرات ونصائح للمواطنين

دعت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين إلى ضرورة توخي الحذر، وتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة خاصة في ساعات الذروة بين الظهر والعصر، والحرص على شرب كميات كافية من المياه، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة.

كما نصحت الهيئة كبار السن، والأطفال، وأصحاب الأمراض المزمنة بعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، تفاديًا لأي مضاعفات صحية بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

توقعات باستمرار ارتفاع الحرارة

توقعت الهيئة أن تستمر درجات الحرارة في الارتفاع التدريجي خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد ذروة الموجة الحارة، خاصة في المناطق الجنوبية من البلاد، والتي قد تسجل درجات حرارة تتجاوز 40 درجة مئوية في بعض المحافظات.

وتتابع الهيئة العامة للأرصاد تطورات الحالة الجوية على مدار الساعة، على أن يتم إصدار تحديثات مستمرة عبر النشرات الرسمية وصفحاتها الإلكترونية ووسائل الإعلام.