الرئيس السيسي يزور أثينا للمشاركة في أول اجتماع للتعاون الأعلى بين مصر واليونان

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 مايو 2025 12:35 مساءً -

قال عبدالستار بركات، مراسل لقاهرة الإخبارية من أثينا، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يزور العاصمة اليونانية أثينا في زيارة رسمية تُعد الأولى من نوعها لعقد الاجتماع الأول لآلية التعاون الأعلى بين مصر واليونان، وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتأكيدًا على متانة الشراكة الاستراتيجية القائمة، حيث من المقرر أن تُعقد لقاءات رفيعة المستوى بين قيادتي الدولتين.

وأضاف خلال رسالة على الهواء مع منى عوكل، أن برنامج الزيارة يبدأ بلقاء رسمي يجمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس الجمهورية اليوناني قسطنطينوس طاسولاس، الذي تجمعه علاقة ودية بالرئيس السيسي منذ لقائهما السابق قبل نحو ثلاث سنوات، عندما كان طاسولاس يشغل منصب رئيس البرلمان اليوناني، كما سيلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء كرياكوس ميتسوتاكيس في لقاء ثنائي يعقبه اجتماع موسع يضم وفود البلدين.

وتابع أنه من المنتظر أن يشهد الاجتماع التوقيع على بيان التعاون الأعلى، إلى جانب توقيع عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات التي تشمل مجالات مختلفة، أبرزها التعاون الاقتصادي والدفاعي، وتبادل الخبرات في مجال الصناعات العسكرية، إضافة إلى تنظيم تدريبات عسكرية مشتركة متكررة، وهو ما يعكس تطورًا كبيرًا في الشراكة الدفاعية بين القاهرة وأثينا.

وسيتضمن البيان الختامي المرتقب تأكيدًا على دور كل من مصر واليونان كركيزتين أساسيتين للاستقرار في شرق البحر المتوسط، في ظل التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة. كما سيبرز البيان التفاهم المشترك بين الجانبين حول القضايا الإقليمية الكبرى، ويؤكد على أهمية التعاون المصري اليوناني كعامل فاعل للسلام والأمن في المنطقة.