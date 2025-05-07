أخبار مصرية

الرئيس السيسى: مصر لم ولن تكون معبرا للمهاجرين إلى أوروبا

0 نشر
0 تبليغ

الرئيس السيسى: مصر لم ولن تكون معبرا للمهاجرين إلى أوروبا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 مايو 2025 12:35 مساءً - قال السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تستضيف نحو 9 ملايين ضيف، مؤكدا أن مصر لم ولن تكون معبرًا للمهاجرين إلى أوروبا.

 

أضاف السيسي خلال لقائه بنظيره اليوناني،: "لم تخرج مركب هجرة واحدة انطلاقا من مصر إلى أوروبا منذ سبتمبر 2016 في إطار توجه مصري بعدم السماح أخلاقيا وإنسانيًا أن يتم ضياع المهاجرين في البحر أو يتسبب في مشاكل لأصدقائنا في أوروبا.

 

 

تابع الرئيس: نقف ونواجه الهجرة غير الشرعية ولكن الهجرة الشرعية امر لابد من وضعه في الاعتبار، مضيفا: "سياستنا سياسة مستقرة تهدف إلى تحقيق الاستقرار والتعاون لمصلحة شعوبنا".

 

 

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا