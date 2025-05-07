نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - مدبولي يترأس اجتماع الحكومة لمتابعة ملفات متنوعة.. ويبحث تسهيل دخول الماركات العالمية للسوق المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وذلك لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، بالإضافة إلى استعراض مستجدات تنفيذ المشروعات القومية في مختلف القطاعات.

ومن المقرر أن يعقب الاجتماع مؤتمر صحفي يسلط الضوء على أبرز ما تم مناقشته.

اجتماع لمناقشة تسهيل تسجيل الماركات العالمية في مصر

وكان رئيس الوزراء قد عقد في وقت سابق اجتماعًا موسعًا استعرض خلاله الإجراءات المقترحة لتيسير عمليات تسجيل ودخول العلامات التجارية العالمية إلى السوق المصرية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لجذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية السوق المحلية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بدعم قطاع السياحة، كونه أحد الروافد الأساسية للاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أن دخول الماركات العالمية يسهم في رفع مستوى الخدمات السياحية وجذب شرائح أوسع من السائحين الأجانب، الذين يهتمون بتوافر سلع وعلامات تجارية ذات جودة عالية.

مجموعة عمل حكومية لتذليل التحديات أمام المستثمرين

وأوضح رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في ضوء جهود مجموعة العمل المُشكلة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، والتي كُلفت بدراسة التحديات التي تواجه دخول الماركات العالمية، خاصة تلك التي أشار إليها عدد من المستثمرين في قطاع السياحة.

وقد ناقش الاجتماع سبل صياغة إجراءات عملية ومبسطة تضمن تيسير دخول السلع والعلامات التجارية العالمية، وتضمن في الوقت ذاته الالتزام بالضوابط التنظيمية للسوق المحلية، بما يعزز من ثقة المستثمرين الأجانب ويزيد من تنافسية مصر على خريطة الاستثمار السياحي.

الحكومة تستجيب لمطالب المستثمرين السياحيين

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية دعم بيئة الاستثمار السياحي، والاستجابة لمطالب المستثمرين بما يضمن تهيئة المناخ الجاذب للمشروعات الجديدة.

كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على تطوير البنية التشريعية والتنظيمية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة داخل المنشآت السياحية والفندقية.