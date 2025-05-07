نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسى لنظيره اليونانى: نأمل فى وقف النار وإدخال المساعدات لغزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تمثل عنصرًا أساسيًا للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مشددًا على أن السياسة المصرية تتسم بدرجة عالية من التوازن في التعامل مع مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

مصر واليونان.. شراكة من أجل استقرار المنطقة

وأوضح الرئيس السيسي، خلال لقائه نظيره اليوناني كونستانتينوس تاسولاس، أن العلاقات بين القاهرة وأثينا تقوم على أسس راسخة من التعاون والتنسيق المشترك، مؤكدًا أن هذا التنسيق يسهم بشكل مباشر في تعزيز الاستقرار الإقليمي، ولا سيما في منطقة شرق البحر المتوسط التي تشهد تحديات متعددة على الصعيدين الأمني والسياسي.

موقف مصر من أزمة غزة: دعم للتهدئة ورفض للتهجير

وتطرق الرئيس السيسي خلال اللقاء إلى الوضع في قطاع غزة، حيث أعرب عن أمل مصر في التوصل إلى وقف لإطلاق النار بشكل فوري، بالتزامن مع الإفراج عن الرهائن وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع الذين يعانون من أوضاع معيشية صعبة.

وشدد الرئيس المصري على تمسك بلاده برفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين سواء بشكل طوعي أو قسري، مشيرًا إلى أن هذا الموقف يأتي انطلاقًا من المبادئ المصرية الثابتة التي ترفض المساس بالحقوق الفلسطينية أو تغيير الواقع الديموغرافي في الأراضي المحتلة.

دعم مصري لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

كما أكد الرئيس السيسي أن مصر مستمرة في جهودها الرامية إلى دعم السلام العادل والشامل، الذي يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمقررات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.