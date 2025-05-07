نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- تليفزيون "بريكس" يبرز مشاركة السيسي في احتفالات النصر بروسيا ويكشف تفاصيل لقاء مرتقب مع بوتين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سلّط تليفزيون "بريكس" الضوء على استعداد روسيا لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد كبير من زعماء دول العالم، للمشاركة في احتفالات "أعياد النصر" التي تنطلق رسميًا يوم الخميس، إحياءً للذكرى الثمانين لانتصار روسيا في الحرب العالمية الثانية.

مشاركة واسعة من زعماء العالم في احتفالات موسكو

وأشار التليفزيون، في تقرير إخباري، إلى أن الاحتفالات هذا العام تشهد حضورًا رفيع المستوى من رؤساء وزعماء دول كبرى، من بينها الصين والبرازيل والهند وكوريا الجنوبية وإندونيسيا وجنوب إفريقيا وكازاخستان وبيلاروسيا وفنزويلا وزيمبابوي وفيتنام، بالإضافة إلى قادة دول أخرى، في تأكيد على المكانة الدولية لروسيا ومكانة هذه المناسبة التاريخية في الوعي العالمي.

لقاء مرتقب بين الرئيس السيسي وبوتين على هامش الاحتفالات

وأوضح التقرير أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية على هامش الفعاليات، من بينها لقاء مهم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث سبل تعزيز العلاقات المشتركة بين مصر وروسيا، وبحث ملفات التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والطاقة والتجارة والدفاع.

كما أشار إلى لقاء منتظر بين الرئيس الروسي ونظيره الصيني شي جين بينج، سيصدر عنه بيان مشترك يعكس الرغبة المتبادلة في تعميق الشراكة الاستراتيجية بين موسكو وبكين، خاصة في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة.

تعاون استراتيجي جديد بين روسيا وفنزويلا

وأبرز التليفزيون أن الرئيس بوتين سيجري كذلك مباحثات مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، تتوج بتوقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين روسيا وفنزويلا، تشمل عدة مجالات من ضمنها الاقتصاد والطاقة والدفاع.

كما سيعقد بوتين لقاءات ثنائية أخرى مع الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في إطار تعزيز التعاون بين روسيا والدول الأعضاء في مجموعة "بريكس".

"بريكس".. منصة إعلامية للدول الصاعدة

واختتم التقرير بتعريف موجز عن تليفزيون "بريكس"، الذي يعد منصة إعلامية مخصصة لتغطية الشؤون السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية للدول الأعضاء في مجموعة "بريكس"، والتي تضم في عضويتها الأساسية كلًا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، بالإضافة إلى الدول المنضمة حديثًا، وعلى رأسها مصر، الإمارات، إيران، وإثيوبيا.