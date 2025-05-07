نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يشيد بالعلاقات التاريخية مع اليونان ويثمّن حفاوة الاستقبال خلال زيارته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن بالغ شكره وتقديره لنظيره اليوناني كونستانتينوس تاسولاس، رئيس الجمهورية الهيلينية، على ما لقيه من حفاوة استقبال وكرم ضيافة خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة اليونانية أثينا، والتي تعد الزيارة الخامسة له إلى اليونان، في مؤشر واضح على عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين.

الرئيس السيسي: الزيارة تجسيد لروابط تاريخية راسخة

وخلال لقائه مع الرئيس اليوناني، ثمّن الرئيس السيسي العلاقات المتينة التي تربط بين مصر واليونان على مدار عقود، مؤكدًا أن هذه العلاقات تتميز بالثبات والاستقرار، وأنها تشهد تطورًا مستمرًا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وأوضح أن زيارته الخامسة إلى أثينا تعكس الأهمية التي توليها مصر لتعزيز أواصر التعاون مع الجانب اليوناني، سواء على المستوى الثنائي أو ضمن آليات التعاون الثلاثي مع قبرص، بما يخدم مصالح الشعوب الثلاثة ويعزز الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط.

تحية خاصة للشعب اليوناني الصديق

ووجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي تحية تقدير خاصة للشعب اليوناني، مؤكدًا على عمق روابط الصداقة التي تجمع بين الشعبين المصري واليوناني، والتي تعود جذورها إلى عصور التاريخ القديم، حيث ظل البلدان على مر السنين نموذجًا للتعاون المثمر والاحترام المتبادل.

حرص مشترك على تطوير العلاقات الثنائية

وأشار الرئيس السيسي إلى أن هناك حرصًا مشتركًا من قيادتي البلدين على تعزيز علاقات التعاون في شتى المجالات، لا سيما في ظل ما تشهده العلاقات الثنائية من زخم إيجابي ومشروعات استراتيجية مشتركة، مثل الربط الكهربائي ومكافحة التلوث في قناة السويس والتعاون في مجالات الطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد أن اللقاءات المستمرة بين القيادتين تسهم في فتح آفاق أرحب للتعاون المستقبلي، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي تتطلب المزيد من التنسيق والعمل المشترك بين الدول الصديقة.