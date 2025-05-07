نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يدشن مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليونان خلال زيارته إلى أثينا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أُجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الرئاسة في العاصمة اليونانية أثينا، اليوم الأربعاء 7 مايو، حيث عُزف السلام الوطني للبلدين، إيذانًا بانطلاق زيارة رسمية تُعد محطة فارقة في مسار العلاقات بين مصر واليونان.

مباحثات رفيعة المستوى بين السيسي وقيادة اليونان

وترأس الرئيس السيسي الجانب المصري في الاجتماع الأول لمجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين، بينما ترأس رئيس الوزراء اليوناني الجانب المقابل، حيث تم مناقشة ملفات الطاقة والتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي.

إطلاق مجلس التعاون الأعلى بين مصر واليونان

أكد السفير عمر عامر، سفير مصر لدى اليونان، أن زيارة الرئيس السيسي تمثل تدشينًا لمرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين عبر إطلاق مجلس التعاون الأعلى، بما يسهم في ترفيع مستوى التعاون وإضفاء بعد استراتيجي شامل على الشراكة الثنائية.

تطور ملحوظ في العلاقات السياسية والاقتصادية

شهدت العلاقات المصرية اليونانية تطورًا نوعيًا خلال السنوات الماضية، مدفوعة برصيد تاريخي وجغرافي مشترك بين الشعبين.

وأوضح السفير عمر عامر أن هذه الخصوصية أفسحت المجال لآفاق أوسع من التعاون في مختلف القطاعات.

مشروعات استراتيجية تربط إفريقيا بأوروبا

تم خلال الزيارة تسليط الضوء على مشروع الربط الكهربائي الاستراتيجي "GREGY" بين مصر واليونان، الذي يسمح لمصر بتصدير 3 جيجا وات من الكهرباء النظيفة إلى أوروبا عبر كابل بحري طوله 954 كم.

ويُعد هذا المشروع أحد المحاور الرئيسية للتعاون بين البلدين، ويمثل خطوة هامة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز أمن الطاقة في القارتين.

تمويل ودعم أوروبي للمشروع

أُدرج مشروع GREGY على قائمة المشروعات ذات المنفعة المشتركة للاتحاد الأوروبي، مما سيتيح تغطية نصف تكاليفه المقدرة بأكثر من 4 مليارات يورو.

وقد تم مؤخرًا توقيع اتفاق بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وشركة "كوبيلوزوس" اليونانية لتمويل دراسات الجدوى.

منتدى غاز شرق المتوسط يدعم التعاون الثنائي

أكد السفير عمر عامر أن منتدى غاز شرق المتوسط، الذي تستضيف مصر مقره، أسهم في تعميق التعاون في قطاع الطاقة.

ومن أبرز نتائج المنتدى توقيع اتفاق شراكة بين "إيجاس" المصرية ومجموعة "كوبيلوزوس" اليونانية لتأسيس شركة مشتركة لإعادة تغييز ونقل الغاز إلى أوروبا.

قفزة في حجم التبادل التجاري والاستثماري

شهد عام 2024 ارتفاعًا في حجم التبادل التجاري بين مصر واليونان ليصل إلى 2 مليار يورو، مقارنة بـ1.925 مليار يورو في 2023، مع تحقيق فائض تجاري لصالح مصر بقيمة 344 مليون يورو.

كما بلغ حجم الاستثمارات اليونانية في مصر 256 مليون دولار موزعة على 226 شركة، بينما سجلت الاستثمارات المصرية في اليونان 38 مليون يورو، خاصة في القطاع العقاري.

توقيع مذكرات تفاهم تعزز التعاون الثنائي

شهدت الزيارة توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات الثقافة، الشحن التجاري، الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب الإعلان المشترك حول انعقاد الدورة الأولى لمجلس التعاون رفيع المستوى.

تقارب الرؤى الإقليمية والدولية

أشاد السفير المصري بالتنسيق المشترك بين مصر واليونان في القضايا الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى دعم اليونان للمواقف المصرية داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، خاصة في ملفات ليبيا وغزة.

اليونان تثمن الدور المصري في غزة وليبيا

أعربت اليونان عن تقديرها للجهود المصرية في دعم الاستقرار الإقليمي، لا سيما في ملف غزة من خلال خطط إعادة الإعمار، وكذلك في الملف الليبي حيث تحظى الرؤية المصرية باهتمام يوناني خاص.

الجاليتان المصرية واليونانية.. جسر للتواصل الثقافي

أكد السفير عمر عامر أن الجاليتين المصرية في اليونان واليونانية في مصر تلعبان دورًا حيويًا في تعميق التفاهم الثقافي بين الشعبين، وأشاد بمبادرة "إحياء الجذور - نوستوس" التي تعزز الروابط الإنسانية بين مصر واليونان وقبرص.

تنظيم الهجرة الشرعية من مصر إلى اليونان

نجحت مصر واليونان في تنظيم الهجرة الشرعية من خلال اتفاق استقدام 5 آلاف عامل مصري موسمي للعمل في القطاع الزراعي، في خطوة تعكس نهجًا قانونيًا ومنظمًا في ملف العمالة.

القمة الثلاثية نموذج للتعاون الإقليمي

أبرز السفير المصري أهمية آلية القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص التي أطلقت في 2014، والتي انعقدت دورتها العاشرة في يناير 2025 بالقاهرة.

وأوضح أن انتظام هذه القمم يعكس الخصوصية الاستراتيجية للعلاقات، ويعزز التشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا.

تطوير الأطر التعاقدية وتعزيز التنسيق السياسي

أدى انعقاد القمم المتتابعة إلى تطوير أطر التعاون القانونية والاقتصادية بين الدول الثلاث، مع ترفيع التشاور السياسي إلى مستوى وزراء الخارجية، ما أضفى طابعًا مؤسسيًا على العلاقات الثلاثية.