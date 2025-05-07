عاجل - استقبال رسمي للرئيس السيسي بالقصر الرئاسى اليونانى

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أحمد جودة - القاهرة - شهد قصر الرئاسة اليوناني، صباح اليوم، مراسم استقبال رسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وذلك في مستهل زيارته الرسمية إلى العاصمة أثينا، حيث عُزف السلام الوطني لكلا البلدين، وسط مراسم احتفالية تعكس عمق العلاقات الثنائية بين مصر واليونان.

مباحثات مع الرئيس اليوناني ورئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية المصرية، من المقرر أن يجري الرئيس السيسي لقاءً مع نظيره اليوناني، حيث يتم استعراض أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما سيعقد الرئيس السيسي جلسة مباحثات موسعة مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، تتناول سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وعلى رأسها الطاقة، الاقتصاد، التبادل التجاري، الأمن الإقليمي، ومواجهة التحديات المشتركة في شرق المتوسط.

انعقاد أول اجتماع لمجلس التعاون رفيع المستوى بين مصر واليونان

وتتضمن الزيارة أيضًا انعقاد الاجتماع الأول لمجلس التعاون رفيع المستوى بين مصر واليونان، والذي يترأسه عن الجانب المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي، بينما يترأسه عن الجانب اليوناني رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس.

ويعد هذا الاجتماع نقلة نوعية في مسار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، حيث يناقش الجانبان الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي إلى آفاق أرحب، بما يعزز من الشراكة التنموية ويخدم مصالح الشعبين الصديقين.

توقيع الإعلان المشترك ومذكرات تفاهم لتعزيز التعاون

ومن المنتظر أن تُختتم الزيارة بتوقيع "الإعلان المشترك بشأن الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليونان"، والذي يعكس الرغبة المشتركة في تأسيس إطار تعاون طويل الأمد في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.

كما سيتم توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات الطاقة، النقل البحري، التعليم العالي، السياحة، والاستثمار، تأكيدًا على التوجه المتبادل لتوسيع دوائر التعاون بما يتماشى مع المستجدات الدولية والإقليمية.

رسائل استراتيجية في توقيت دقيق

تأتي زيارة الرئيس السيسي إلى اليونان في توقيت بالغ الأهمية على المستويين الإقليمي والدولي، وسط تحديات جيوسياسية متصاعدة في منطقة شرق المتوسط، حيث تُعد مصر واليونان طرفين فاعلين في دعم الاستقرار الإقليمي، بما في ذلك التعاون الثلاثي مع قبرص.

وتشير هذه الزيارة إلى تنسيق استراتيجي متزايد بين البلدين، يتضمن العمل المشترك في ملفات مثل أمن الطاقة، الهجرة غير الشرعية، مكافحة الإرهاب، وترسيم الحدود البحرية، إلى جانب الدفع نحو إنشاء مشروعات كبرى مشتركة مثل الربط الكهربائي بين البلدين.