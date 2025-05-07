نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "في الوقاية حماية".. مؤتمر علمي طلابي بطب قصر العيني يعزز التوعية الصحية والمجتمعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت فعاليات المؤتمر العلمي الطلابي الثاني بكلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، تحت شعار "في الوقاية حماية"، برعاية الأستاذ الدكتور حسام صلاح، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، وإشراف الدكتورة حنان مبارك، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وتنفيذ الدكتورة شيرين غالب، رئيس قسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية، وبمشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وعدد من الطلاب من مختلف الجنسيات.

شهد المؤتمر حضور الدكتور عبد المجيد قاسم، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وعدد من القيادات الأكاديمية، وذلك في إطار حرص الكلية على تفعيل دور التوعية الوقائية وتعزيز ثقافة الصحة المجتمعية، وتسليط الضوء على الطب الشرعي والسموم كأحد روافد حماية المجتمع وضمان العدالة.

وفي كلمته، أعرب عميد الكلية عن فخره واعتزازه بما قدمه الطلاب من مشاركات فعالة، مشيرًا إلى أن قصر العيني سيظل منارة للطب والتعليم والبحث في مصر والعالم، ومؤكدًا أن دور الطبيب لا يقتصر فقط على الممارسة السريرية، بل يجب أن يكون أيضًا شريكًا في التوعية المجتمعية، ملمًا بالتطورات التكنولوجية، وواعيًا بقضايا الصحة العامة، بما يعكس صورة الطبيب المتكامل الذي تسعى الكلية لإعداده.

وتضمن المؤتمر تنفيذ حملة توعوية موسعة قادها طلاب الفرقة الثالثة، حيث جرى تقسيمهم إلى عشرين مجموعة عمل، تولت كل أربع مجموعات تناول موضوع رئيسي من بين خمسة محاور أساسية تمثل أولويات التوعية: حوادث الطرق، الوجبات السريعة، تعاطي المواد المخدرة، مخاطر المنتجات المنزلية، والمواد البلاستيكية.

وقد أعدت كل مجموعة بروشورًا توعويًا مبتكرًا مدعومًا بمحتوى مرئي، تم توزيعه على المواطنين بهدف نشر الوعي خارج أسوار الجامعة.

وشملت العروض أنشطة مصاحبة تفاعلية، من بينها مجسمات توضيحية وتمثيليات توعوية بأسلوب الـ Role Play، مما أضفى طابعًا تطبيقيًا يعكس انخراط الطلاب في المجتمع بشكل عملي، ويرسخ مبدأ ربط التعليم الأكاديمي بالقضايا الواقعية.

ولاقت الأنشطة تفاعلًا كبيرًا من جانب الحضور، وأثنى أعضاء لجنة التحكيم على الجهود المبذولة، حيث تولت اللجنة الموقرة المكونة من الأساتذة: شيرين غالب، محمد عدلي، أماني هنون، وعبلة عبد المجيد، تقييم المشاركات وفق معايير الإبداع، والفعالية، ودقة الرسائل التوعوية.

وشهدت فعاليات الـ Role Play تقديم خمس عروض تناولت قضايا مجتمعية هامة، منها: حوادث الطرق، العادات الغذائية الخاطئة، الإدمان، العنف الأسري، والمنتجات المنزلية الخطرة، وقدّم الطلاب رسائل مؤثرة باستخدام أساليب تمثيلية جذبت انتباه الحضور، وأظهرت قدرتهم على ترجمة المعرفة الطبية إلى محتوى سهل الفهم وفاعل مجتمعيًا.

وفي ختام المؤتمر، تم الإعلان عن المجموعات الفائزة ضمن ثلاث فئات رئيسية: أفضل بروشور توعوي، أفضل مجسم، وأفضل عرض تمثيلي Role Play، حيث عبّر أعضاء هيئة التدريس والطلاب عن سعادتهم بالمنافسة الإيجابية، وبروح الفريق التي سادت فعاليات المؤتمر.

وقد ألقى الدكتور حسام صلاح كلمة ختامية أثنى فيها على جهود الطلاب والتنظيم المتميز، مؤكدًا أن الطبيب الناجح لا يتوقف عند أداء المهام الطبية، بل يمتد دوره إلى خدمة المجتمع والتفاعل الإيجابي مع تحدياته، مشيرًا إلى أن المؤتمر خرج بتوصيات هادفة سيتم توثيقها وتقديمها من خلال فيديو توضيحي يتضمن شرحًا مبسطًا لها، حتى تواصل الحملة رسالتها التوعوية بشكل أوسع وأكثر تأثيرًا.

وأكد القائمون على تنظيم المؤتمر أن هذه الفعالية تمثل بداية لمبادرات متواصلة تستهدف التوعية الصحية والوقاية، معربين عن أملهم في أن يتحول الطلاب إلى سفراء للوعي داخل المجتمع، ومؤكدين على أهمية دمج التعليم النظري بالممارسة العملية لترسيخ مفاهيم المسؤولية المجتمعية في وجدان طلاب الطب.