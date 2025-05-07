نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس جامعة القاهرة يفتتح المؤتمر العلمي الدولي الثاني عشر لكلية الصيدلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، افتتاح المؤتمر العلمي الدولي الثاني عشر لكلية الصيدلة، تحت عنوان: "الابتكار في مهنة الصيدلة وتقدم البحث العلمي: ملتقى الإرث والآفاق"، بحضور نخبة من قيادات الجامعة والقطاع الطبي والدوائي، وبمشاركة ممثلي الجهات الأكاديمية والحكومية والصناعية.

حضر فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق ورئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة جينا الفقي رئيس أكاديمية البحث العلمي، والدكتورة رشا زيادة مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتورة غادة عبد الباري القائم بأعمال نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة دينا أبو حسين القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، ولفيف من نواب رؤساء الجامعات، وعمداء كليات الصيدلة السابقين، وأعضاء هيئة التدريس، وعدد من رؤساء مجالس إدارة شركات الأدوية، والطلاب.

وأكد رئيس الجامعة في كلمته أن المؤتمر يُجسّد رؤية الجامعة في تعزيز الابتكار وتوظيف المعرفة، ويمثل محطة مهمة لتعزيز التواصل العلمي وصياغة رؤى جديدة لمستقبل مهنة الصيدلة، مشيرًا إلى أن دعم البحث العلمي التطبيقي في مجالات حيوية كصناعة الدواء يتصدر أولويات الجامعة.

وقد وجه رئيس الجامعة الشكر لإدارة كلية الصيدلة وأساتذتها والعاملين بها على دورهم الملموس في الارتقاء بالكلية في التصنيفات الدولية والحصول على الاعتماد الدولي في برنامجي "فارم-دي" و"فارم-دي صيدلة أكلينيكية"، مطالبا الجميع بالعمل على استحداث برامج متطورة تواكب سوق العمل وتقدم من خلال جامعة القاهرة الأهلية التي تنطلق الدراسة بها اعتبارا من العام الجامعي القادم ٢٠٢٥-٢٠٢٦.

ومن جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، في كلمته التي القتها نيابة عنه الدكتورة رشا زيادة مساعد رئيس الهيئة، الأهمية الكبري للمؤتمر الدولي الثاني عشر الذي تنظمه كلية الصيدلة لكونه يجمع كافة العناصر التي تلعب دورًا أساسيًا في تطوير القطاع الصيدلي والدوائي والصناعي والإستثمار بداخله، مشيرًا إلى تعاون الهيئة مع العديد من المنظمات الدولية والأكاديمية والصناعية من أجل بناء مستقبل أفضل لصناعة الدواء داخل مصر.

وفى السياق ذاته، أوضحت الدكتورة دينا أبو حسين القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، أهمية عقد المؤتمر بالتزامن مع الاهتمام الكبير الذي تولية الدولة المصرية لمجالات التعليم والصحة وتوطين صناعة الدواء، كما يعكس رؤية جامعة القاهرة في دعم العلماء والمبتكرين واستثمار المعرفة بما يتوافق مع استراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًة التزام الكلية في تشكيل ملامح مهنة الصيدلة في عالم يتسم بالتغير المستمر، ومشيرة إلى أن الكلية أصبحت ضمن أفضل 100 كلية صيدلة عالميًا وفق تصنيف QS، وحصلت على الاعتماد المؤسسي ثلاث مرات، وعدة جوائز وشهادات دولية في التميز الأكاديمي والجودة.