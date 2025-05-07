نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد تحذر: موجة حارة تضرب مصر اليوم وذروتها الجمعة والأحد.. درجات الحرارة تلامس 40 مئوية جنوبًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، محذرةً من بدء موجة حارة تضرب البلاد اعتبارًا من اليوم الأربعاء 7 مايو 2025، وتستمر لعدة أيام، تبلغ ذروتها يومي الجمعة والأحد المقبلين، حيث تُسجل درجات حرارة تصل إلى 40 درجة مئوية في بعض مناطق جنوب البلاد.

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على معظم الأنحاء

وأوضحت الهيئة أن خرائط الطقس تشير إلى بداية ارتفاع درجات الحرارة منذ يوم أمس الثلاثاء، مقارنة بالأيام الماضية، حيث تخطت درجة الحرارة حاجز الـ30 مئوية في القاهرة الكبرى، ومن المتوقع أن تواصل ارتفاعها تدريجيًا لتصل إلى 40 مئوية على جنوب البلاد في ذروة الموجة الحارة.

وأفاد خبراء الأرصاد بأن الطقس سيكون حارًا نهارًا على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، في حين تشهد محافظات جنوب الصعيد طقسًا شديد الحرارة.

أجواء مستقرة ليلًا وشبورة صباحية خفيفة

رغم ارتفاع الحرارة، تستقر الأحوال الجوية نسبيًا، مع اعتدال الأجواء ليلًا، وسط غياب فرص سقوط الأمطار تمامًا.

كما تستمر الشبورة المائية صباحًا في الظهور على بعض الطرق الزراعية والسريعة في الوجه البحري، القاهرة الكبرى، مدن القناة، وشمال الصعيد، لكنها ستكون أقل كثافة من الأيام السابقة، خاصة بين الساعة 4 إلى 8 صباحًا.

نشاط للرياح وتحذيرات من القيادة صباحًا

وتوقعت الهيئة نشاطًا للرياح في بعض المناطق المتفرقة، ما قد يزيد الإحساس بالحرارة، مع ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية، خاصة على الطرق السريعة والزراعية.

نصائح هامة للمواطنين

وجه خبراء الأرصاد الجوية عددًا من النصائح الهامة للمواطنين، جاء في مقدمتها:

ارتداء ملابس قطنية وخفيفة خلال ساعات النهار.

اصطحاب جاكيت خفيف خلال الخروج ليلًا أو في الصباح الباكر، خاصة في المناطق الساحلية.

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خصوصًا في ساعات الظهيرة.

الإكثار من شرب المياه والسوائل لتجنب الجفاف.

القيادة بحذر على الطرق بسبب تكون الشبورة، وتخفيض السرعة في الصباح.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 7 مايو 2025

المدينة العظمى (°م) الصغرى (°م) القاهرة 34 21 الإسكندرية 30 19 مرسى مطروح 30 20 الغردقة 35 23 شرم الشيخ 34 22 الأقصر 37 22 أسوان 37 21

وبحسب توقعات الهيئة، فإن الطقس سيستمر في الارتفاع التدريجي خلال الأيام المقبلة، لذا يجب الاستعداد جيدًا لمواجهة الذروة المرتقبة للموجة الحارة، خاصة في الجمعة والأحد، حيث تشهد البلاد أعلى معدلات حرارة خلال الأسبوع.