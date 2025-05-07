الرئيس السيسى يلتقى نظيره اليونانى كونستانتينوس تاسولاس

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 مايو 2025 11:25 صباحاً -

التقى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، نظيره اليوناني كونستانتينوس تاسولاس، بقصر الرئاسة اليوناني، فور وصوله العاصمة اليونانية أثينا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسى سيجري خلال الزيارة لقاءً مع الرئيس اليوناني، بالإضافة إلى عقد جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء اليوناني.

كما سيترأس الجانب المصري في الاجتماع الأول لمجلس التعاون رفيع المستوى بين مصر واليونان، وذلك بمشاركة رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، الذي سيترأس الجانب اليوناني في الاجتماع، حيث من المقرر أن يناقش المجلس سبل مواصلة تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات، خاصة في مجالات الطاقة، التبادل التجاري، والتعاون الاقتصادي.

كما ستشهد الزيارة توقيع الإعلان المشترك بشأن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.