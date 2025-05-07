رابط بيانات المعلم لطباعة صحيفة الأحوال عبر موقع الوزارة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 مايو 2025 11:25 صباحاً - يبحث كثير من المعلمين عن رابط بيانات المعلم، لطباعة صحيفة الأحوال ويمكن للمعلمين الراغبين فى طباعة بيانات المعلم أو الموظف بالتربية والتعليم الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى" بوابة نظام إدارة الموارد البشرية https://teacher.emis.gov.eg/login

وأوضحت أنه يتم تسجيل الدخول من قبل المعلم أو الموظف لطباعة صحيفة احوال المعلم باستخدام البريد الإلكترونى وكلمة المرور الخاصة بحساب المعلم أو الموظف.

- يقوم المعلم بتحديد المدرسة التي يعمل بها المعلم قبل طباعة صحيفة احوال المعلم أو بيانات الموظف.

- يجب على المدرس قبل طباعة صحيفة احوال المعلم إدخال الرقم القومى والكود الوظيفى ثم الضغط لظهور بيانات صحيفة احوال المعلم أو الاستمارة.

- بعد ظهور البيانات يمكن تحميل صحيفة احوال المعلم أو طباعتها

وكانت الأكاديمية المهنية للمعلمين اتاحت تسجيل استيفاء ملف الترقي إلكترونيا للعام 2025 للمعلمين المرشحين للترقي ، والمديرين والموجهين ولجان التقييم بالإدارات حتى 8 مايو الجارى.

وشددت الأكاديمية المهنية للمعلمين علي أنه في إطار تنظيم إجراءات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى الوظائف الأعلى من وظائف المعلمين، وفي ضوء موافقة الوزير رئيس مجلس إدارة الأكاديمية المهنية للمعلمين على آليات حوكمة ورقمنة عمليات الترقي، والاعتماد على نظام النقاط في تقييم مكونات ملف الترقي، واستيفاء ذلك إلكترونيا تنفيذا لرؤية مصر 2030 في مجال التحول الرقمى.