مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في اليمن مع الولايات المتحدة

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أحمد جودة - القاهرة - أصدرت وزارة الخارجية والهجرة، اليوم الأربعاء، بيانا صحفيا، تعبر فيه، عن ترحيبها بالتوصل لاتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في اليمن مع الولايات المتحدة.

وجاء نص البيان كالآتي:

ترحب جمهورية مصر العربية، بنجاح الجهود العمانية والتي أسفرت عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار فى اليمن مع الولايات المتحدة، وتأمل مصر أن ينعكس هذا الاتفاق إيجابيًا على حرية الملاحة في البحر الأحمر.

وتعرب جمهورية مصر العربية، عن تطلعها لأن تشهد الفترة المقبلة التزامًا بهذا الاتفاق، بما يعطي دفعة بناءة لإنهاء الحرب الاسرائيلية على غزة ولجهود إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة.