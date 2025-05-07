نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف مرتبات مايو 2025 وزيادة الحد الأدنى للأجور.. تفاصيل كاملة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة المالية رسميًا مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2025 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الحكومية، وسط اهتمام واسع من الموظفين والعمال حول توقيت الصرف، وتفاصيل الزيادة الجديدة في الأجور المقرر تطبيقها قريبًا.

ووفقًا للبيان الصادر عن الوزارة، تبدأ عملية صرف المرتبات يوم الأربعاء 22 مايو 2025 وتستمر لمدة 5 أيام متتالية، عبر منظومة مالية إلكترونية منظمة تراعي عدد العاملين في كل جهة حكومية لتجنب التكدس والازدحام.

صرف المتأخرات في مايو

كما حددت الوزارة أيام 8 و11 و12 مايو 2025 لصرف المتأخرات المالية للعاملين في الجهات الحكومية، مع مراعاة العطلات الرسمية، لتيسير حصول المواطنين على مستحقاتهم بشكل منظم.

جدول الحد الأدنى للأجور لموظفي الدولة اعتبارًا من مايو 2025

أكدت وزارة المالية أن الحد الأدنى الجديد للأجور سيتم تطبيقه تدريجيًا وفقًا للدرجة الوظيفية، وجاءت مرتبات شهر مايو 2025 على النحو التالي:

الدرجة السادسة: 6000 جنيه

الدرجة الخامسة: 6500 جنيه

الدرجة الرابعة: 7000 جنيه

الدرجة الثالثة: 7500 جنيه

الدرجة الثانية: 8000 جنيه

الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 8200 جنيه

درجة المدير العام أو ما يعادلها: 9200 جنيه

الدرجة العالية أو ما يعادلها: 10200 جنيه

الدرجة الممتازة أو ما يعادلها: 12200 جنيه

أماكن صرف المرتبات

وفرت وزارة المالية عدة قنوات لصرف مرتبات شهر مايو 2025، لتيسير حصول المواطنين على رواتبهم، وتشمل:

ماكينات الصراف الآلي (ATM)

فروع البنوك العاملة في مصر

فروع البريد المصري المنتشرة بالجمهورية

موعد تطبيق زيادة المرتبات الجديدة

كشف أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أنه سيتم تطبيق الزيادة الجديدة في الأجور اعتبارًا من يوليو 2025 مع بدء تنفيذ موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، في إطار خطة الدولة لتحسين الدخل ودعم المواطنين في مواجهة التضخم.

تفاصيل العلاوة الدورية وزيادة غلاء المعيشة

تشمل الزيادات المرتقبة ما يلي:

زيادة العلاوة الدورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية

زيادة بنسبة 15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا

رفع علاوة غلاء المعيشة من 600 جنيه إلى 1000 جنيه

زيادة الحافز الإضافي بمقدار 300 جنيه لجميع الدرجات الوظيفية من السادسة حتى الممتازة

الحد الأدنى الجديد للأجور بداية من يوليو 2025

أوضح "كجوك" أنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا بدءًا من يوليو 2025، بزيادة قدرها 1100 جنيه للدرجة الوظيفية الأدنى، إلى جانب زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الشهر ذاته.

موازنة 2025/2026 تتضمن زيادات كبيرة في الأجور والتوظيف

تضمنت مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026 زيادة مخصصات الأجور بنسبة 18.1% لتصل إلى 679.1 مليار جنيه، لاستيعاب الزيادات الجديدة، وضمان توظيف عدد كبير من الكوادر، تشمل: