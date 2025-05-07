نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيسي يتوجه إلى اليونان لتعزيز الشراكة الاستراتيجية ويشارك في احتفالات عيد النصر بموسكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، إلى العاصمة اليونانية أثينا، في زيارة رسمية إلى جمهورية اليونان، تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية.

وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي سيعقد خلال زيارته لقاءً مع نظيره اليوناني، بالإضافة إلى جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، لبحث سبل تعزيز الشراكة بين الجانبين.

مصر واليونان تطلقان مجلس التعاون رفيع المستوى

من المقرر أن يترأس الرئيس السيسي الجانب المصري في الاجتماع الأول لمجلس التعاون رفيع المستوى بين مصر واليونان، بينما يترأس الجانب اليوناني رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، حيث سيتم مناقشة آليات تطوير العلاقات الثنائية، خاصة في مجالات:

الطاقة

التبادل التجاري

التعاون الاقتصادي

وسيشهد الاجتماع توقيع الإعلان المشترك بشأن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم الهادفة إلى تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يعكس عمق العلاقات بين القاهرة وأثينا.

بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

أكد المتحدث الرسمي أن لقاءات الرئيس السيسي مع المسؤولين اليونانيين ستتضمن بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مع تبادل وجهات النظر حول الملفات الراهنة في منطقة شرق المتوسط والشرق الأوسط، بما يعزز من جهود الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.

السيسي يشارك في احتفالات عيد النصر بدعوة من بوتين

وعقب ختام زيارته إلى اليونان، سيتوجه الرئيس السيسي إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في احتفالات عيد النصر في التاسع من مايو، وذلك تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتأتي مشاركة الرئيس السيسي في هذه المناسبة تأكيدًا على العلاقات الوثيقة بين مصر وروسيا، والتعاون القائم في عدد من المجالات الحيوية، وعلى رأسها الطاقة، الصناعة، الأمن، والدفاع، إلى جانب التنسيق المشترك بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

مصر تواصل تعزيز مكانتها الدولية

تعكس هذه الجولة الخارجية التي يقوم بها الرئيس السيسي حرص مصر على توسيع علاقاتها الاستراتيجية مع القوى الإقليمية والدولية، من خلال الحوار السياسي وتبادل الرؤى وبناء الشراكات الاقتصادية والتنموية، بما يخدم مصالح الدولة المصرية ويعزز مكانتها على الساحة الدولية.