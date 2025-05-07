نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم الأربعاء 7 مايو وطقس حار على أغلب الأنحاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء الموافق 7 مايو 2025 استمرارًا في الارتفاع التدريجي لدرجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أن الطقس سيكون حارًا نهارًا على أغلب المناطق، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل ليلًا وفي ساعات الصباح الباكر.

شبورة مائية على عدة طرق ومحاور رئيسية

تنبّهت هيئة الأرصاد إلى تكوّن شبورة مائية صباحًا على الطرق السريعة، وخاصة الطرق القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد، داعية المواطنين إلى توخي الحذر أثناء القيادة في فترات الصباح المبكر حفاظًا على سلامتهم.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مختلف المحافظات

كشفت الهيئة عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم على عدد من المحافظات والمدن، وجاءت على النحو التالي:

الطقس في القاهرة الكبرى:

العظمى: 34 درجة مئوية

الصغرى: 21 درجة مئوية

الطقس في الإسكندرية:

العظمى: 30 درجة مئوية

الصغرى: 19 درجة مئوية

الطقس في مطروح:

العظمى: 30 درجة مئوية

الصغرى: 20 درجة مئوية

الطقس في سوهاج:

العظمى: 34 درجة مئوية

الصغرى: 21 درجة مئوية

الطقس في قنا:

العظمى: 38 درجة مئوية

الصغرى: 21 درجة مئوية

الطقس في أسوان:

العظمى: 37 درجة مئوية

الصغرى: 21 درجة مئوية

نصائح الأرصاد للمواطنين

أوصت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بضرورة: