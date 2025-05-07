نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدير صندوق مكافحة الإدمان يشارك في الملتقى الحواري لبناء الوعي بمشاركة رؤساء اتحادات الطلاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن سلسلة لقاءاته التوعوية بالجامعات المصرية

شارك الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، في فعاليات "صالون القادة الثقافي الملتقى الحواري لبناء الوعي"، الذي تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع معهد إعداد القادة بحلوان، خلال الفترة من 4 إلى 8 مايو الجاري، بمشاركة نحو 300 طالب من رؤساء اتحادات الجامعات وطلاب الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية والخاصة والمعاهد العليا، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي.

ويأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة فعاليات ينظمها الصندوق داخل الجامعات المصرية، في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي، التي أُطلقت برعاية فخامة رئيس الجمهورية، بالتعاون مع الجهات المعنية.

وخلال اللقاء، ألقى الدكتور عمرو عثمان محاضرة موسعة استعرض خلالها جهود الصندوق في مجال التوعية والوقاية، مؤكدًا أن عدد المتطوعين في برامج الصندوق يزيد عن 34 ألف شاب وفتاة، يشكل طلاب الجامعات نحو 75% منهم، مشيرًا إلى أن الصندوق يعمل على تنمية مهارات هؤلاء الشباب وتفعيل دورهم في التصدي لظاهرة الإدمان.

كما أجرى "عثمان" حوارًا مفتوحًا مع الطلاب المشاركين، حول رؤيتهم لدورهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، مشددًا على أهمية العمل التطوعي في تعزيز المهارات الحياتية وبناء قدرات الشباب للمشاركة في القضايا المجتمعية، خاصة التوعية بخطورة تعاطي المخدرات.

وشهد اللقاء استعراضًا لمحاور الاستراتيجية الوطنية، ومنها: الوقاية الأولية داخل المؤسسات التعليمية، وتحويل الوعي إلى سلوك وقائي، وتنفيذ برامج للأسرة للكشف المبكر، مع التركيز على المناطق الأكثر عرضة للمشكلة، إلى جانب تهيئة بيئة تعليمية ورياضية تدعم قدرات الشباب على رفض تعاطي المخدرات، وتفعيل دور المؤسسات الدينية في تصحيح المفاهيم المغلوطة.

وأكد "عثمان" أن الصندوق يعمل على دمج الشباب المتطوعين في إعداد الخطط وتنفيذ الأنشطة، بجانب مشاركتهم في مختلف الفعاليات القومية، بهدف بناء جيل واعٍ قادر على قيادة جهود الوقاية المجتمعية من الإدمان.

1000374854

1000374852