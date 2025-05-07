نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يجتمع برئيس هيئة الأوقاف ومجلس إدارتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اجتمع الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بالسيد خالد محمد الطيب، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، لمتابعة سير العمل وبحث سبل تعظيم الاستفادة من أصول الوقف وتنمية موارده.

ناقش الاجتماع عددًا من الملفات المهمة، أبرزها خطة استثمار أموال الوقف، وآليات تطوير الأصول غير المستغلة، وسبل تحقيق الشفافية والانضباط المؤسسي في إدارة المال الوقفي، بما يحقق أقصى منفعة لخدمة المجتمع والدعوة.

وأكد وزير الأوقاف خلال الاجتماع ضرورة إعداد رؤية واضحة لملف الاستثمار الوقفي، مع تقديم جدول زمني لتنفيذ المشروعات المتفق عليها، وتكثيف المتابعة الميدانية لأعمال الهيئة.

واختتم الوزير الاجتماع بتصريح أكد فيه أن الوزارة تعمل على تطوير أداء هيئة الأوقاف من خلال التخطيط المحكم والحوكمة الرشيدة، بما يحقق رسالة الوقف الشرعية والتنموية، ويعزز الثقة في مؤسسات الدولة.