نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| البترول توضح حقيقة البنزين في الأسواق.. نتائج التحاليل تؤكد المطابقة للمواصفات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في استجابة سريعة وحاسمة لما أُثير من جدل واسع بين المواطنين حول جودة البنزين المطروح في الأسواق، أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية التزامها الكامل بضمان جودة المنتجات البترولية، واتباع أعلى معايير الرقابة والفحص على كافة مراحل سلسلة الإمداد ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على استقرار السوق المحلي وحماية المستهلكين، بعد تصاعد التساؤلات والبلاغات المتعلقة بنقاء البنزين المتوفر في عدد من المحطات.

غرفة طوارئ وفحص شامل لجميع مصادر البنزين

أعلنت الوزارة في بيان رسمي أنها فعّلت غرفة الطوارئ التابعة لها بمجرد ورود الشكاوى، حيث باشرت فورًا أربعة إجراءات محورية شملت:

مراجعة مصادر الإمداد المحلية والدولية للتأكد من مطابقة البنزين للمواصفات القياسية المصرية.

مراجعة مستودعات التخزين الكبرى.

سحب وتحليل عينات من محطات الوقود المنتشرة على مستوى الجمهورية.

تحليل إضافي لنسبة الكبريت في المنتج البترولي.

مراجعة الشحنات المستوردة والمحلية تؤكد السلامة

أوضحت الوزارة أنه تم حصر جميع شحنات الجازولين المستوردة من 18 أبريل حتى 3 مايو 2025 في موانئ السويس والإسكندرية، حيث أثبتت شهادات التحليل مطابقتها التامة للمواصفات القياسية المصرية. كما تم التأكد من مطابقة كافة شحنات البنزين المنتجة محليًا في معامل التكرير خلال نفس الفترة.

تحليل عينات من 42 محطة باستخدام شركات دولية معتمدة

ضمن إجراءاتها الاحترازية، استعانت وزارة البترول بشركات تحليل معتمدة دوليًا لتحليل 116 عينة من 42 محطة وقود تغطي مناطق متنوعة في القاهرة الكبرى والإسكندرية والسويس. وقد أكدت النتائج مطابقة جميع العينات للمواصفات القياسية دون استثناء.

إجراءات إضافية تشمل 230 عينة جديدة وتحليل نسبة الكبريت

كشفت الوزارة عن تكليف لجان تفتيش ميدانية إضافية بجمع 230 عينة جديدة من محطات الوقود على مستوى الجمهورية، حيث تم تحليل جزء كبير منها وأثبتت النتائج مطابقة البنزين للمواصفات، فيما لا يزال تحليل باقي العينات قيد الإجراء. كما بدأت الوزارة في تحليل نسبة الكبريت في عينات البنزين بدءًا من يوم 6 مايو 2025، مع وعد بإعلان النتائج فور الانتهاء منها.

الوزارة تطمئن المواطنين وتدعو للتواصل عبر الخط الساخن

أكدت وزارة البترول في ختام بيانها على شفافيتها الكاملة في التعامل مع القضية، مشيرة إلى تقديرها لتعاون المواطنين في الإبلاغ عن أية ملاحظات عبر الخط الساخن (16528) الخاص بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة. وشددت على استمرارها في ضمان جودة البنزين وفقًا لأعلى معايير السلامة والكفاءة.