الرئيس السيسى يهنئ "ميرز" لانتخابه في منصب المستشار الفيدرالي لألمانيا

وأعرب الرئيس السيسى عن تطلعه للعمل الوثيق معه لتعزيز العلاقات الإستراتيجية والتعاون المشترك في مختلف المجالات لتحقيق الرخاء لشعبينا، وكذا لاستمرار التنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين خلال هذا التوقيت الدقيق.

محمد يوسف

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