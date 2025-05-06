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الرئيس السيسى يهنئ "ميرز" لانتخابه في منصب المستشار الفيدرالي لألمانيا

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الرئيس السيسى يهنئ "ميرز" لانتخابه في منصب المستشار الفيدرالي لألمانيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 مايو 2025 10:32 مساءً - تقدم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بخالص التهنئة لـ"فريدريش ميرز" لانتخابه في منصب المستشار الفيدرالي لجمهورية ألمانيا الاتحادية.

 

 

 

وأعرب الرئيس السيسى عن تطلعه للعمل الوثيق معه لتعزيز العلاقات الإستراتيجية والتعاون المشترك في مختلف المجالات لتحقيق الرخاء لشعبينا، وكذا لاستمرار التنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين خلال هذا التوقيت الدقيق.

 

جاء ذلك فى منشور للرئيس السيسى على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى.

 

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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