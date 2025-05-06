أمن المنيا يضبط 4 متهمين بالنصب على سيدة من ذوى الإحتياجات الخاصة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 مايو 2025 09:35 مساءً - فى إطار كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى، تضررت خلاله سيدة من ذوى الإحتياجات الخاصة، من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال عليها من خلال قيامه بالإتصال بها، منتحلاً صفة موظف بخدمة عملاء أحد البنوك لتحديث بياناتها الخاصة بحسابها البنكى والإستيلاء على مبلغ مالى منه.

بالفحص وإجراء التحريات تمكن قطاع الأمن العام تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة، وهم 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، وبحوزتهم (12 هاتف محمول "يستخدمونها فى مزاولة نشاطهم الإجرامى– المبلغ المالى المستولى عليه).

بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.