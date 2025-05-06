نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يلتقي المواطنين للاستماع إلى شكواهم وبحث سبل حلها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اليوم الثلاثاء لقاء المواطنين الدوري لبحث الشكاوى المقدمة في اطار سعي المحافظة نحو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطنيها ورفع العبء عن كاهلهم.

وجاءت أبرز الشكاوى والطلبات المقدمة من مواطني الهرم وكرداسة والحوامدية وأطفيح.

الشكوى المقدمة من أحد المواطنين المقيمين بشارع منير صليب البوابة الخضراء بمنطقة اللبيني لتضرره من وجود بناء مخالف بالعقار القاطن به مما يؤثر على السلامة الإنشائية للعقار.

استمع محافظ الجيزة إلى الشاكي حيث تبين أن قاطني العقار تقدموا بطلب للتصالح وقد سددوا رسوم جدية التصالح ولم يتم استكمال الطلب.

كلف محافظ الجيزة المكتب الهندسي بالمحافظة بسرعة فحص ملف العقار بالكامل لكونه مقامًا دون ترخيص بناء بالمخالفة للقانون وإلزام قاطني الشقق السكنية باستكمال السير في إجراءات التصالح وفي حال عدم الالتزام يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وقطع المرافق عنه.

كما كلف المحافظ رئيس حي الهرم بإزالة الأعمال المخالفة المقامة بالدور الثالث عشر محل الشكوى لكونها مباني حديثة ولا يجوز التصالح عليها.

كما شهد اللقاء بحث الطلب المقدم من أحد المواطنين يتضرر من القرار الصادر له بإيقاف تشغيل عنبر لتربية الدواجن بمركز ومدينة أطفيح.

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مدير مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع مديرية الزراعة ومركز ومدينة أطفيح بتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمواطن كونه أثبت جديته وشروعه في تقديم المستندات القانونية اللازمة للسير في إجراءات الترخيص طبقًا للقانون.

كما استمع محافظ الجيزة إلى الشكوى المقدمة من إحدى المواطنات من قاطني شارع الشعب بمدينة الحوامدية تتضرر من قيام صاحب معرض بإقامة سور مخالف مما تسبب في إخفاء واجهة محل الشاكية.

كلف المحافظ رئيس مدينة الحوامدية بتنفيذ إزالة فورية للسور محل الشكوى وتوجيه المخالف بالسير في إجراءات التراخيص طبقًا للقانون مع مراجعة موقف تراخيص المحلات المذكورة للوقوف على مدى قانونيتها.

حضر اللقاء هند عبد الحليم نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير العام ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد وعدد من قيادات المحافظة التنفيذية.

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