من منتدى «اسمع واتكلم».. ضياء رشوان: فلسطين قضية الأمة والانتماء العربى لها حقيقى لا يُنكر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 مايو 2025 08:28 مساءً - أكد الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن القضية الفلسطينية تُعد الاستثناء الوحيد في تاريخ العالم العربي من حيث وحدة الموقف والانتماء، موضحًا أن العرب لم يجتمعوا يومًا على دعم دولة عربية كما اجتمعوا حول فلسطين.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الثانية من منتدى «اسمع واتكلم»، التي انطلقت منذ قليل تحت عنوان "دور الشباب في نشر الوعي بالقضية الفلسطينية في عصر الإعلام الرقمي"، وذلك بمركز الأزهر للمؤتمرات، بحضور نخبة من الخبراء والإعلاميين، وإدارة الإعلامي نشأت الديهي.

وقال رشوان: "هناك انتماء عربي حقيقي تجاه فلسطين، ولم يحدث أن اجتمع العرب بهذا الشكل حول أي قضية أخرى،" مضيفًا أن الإحساس بالخطر لدى المواطن العربي تجاه ما يحدث في فلسطين ليس شعورًا عاطفيًا، بل هو إدراك واقعي لحجم التهديد، مؤكدًا في الوقت نفسه أن قطاع غزة اليوم يخلو تمامًا من الصحفيين الأجانب، ما يزيد من خطورة التضليل الإعلامي ويجعل دور الإعلام العربي أكثر أهمية في نقل الحقيقة.

ويأتي هذا ضمن نقاشات المنتدى، الذي تنظمه مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، ويهدف إلى تعزيز وعي الشباب بقضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، في مواجهة ما وصفه المشاركون بـ"سلاح الإعلام المضلل".