نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنفوجراف.. مناقشة خطة العام الدراسي الجديد 2025 / 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترأس محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي؛ لمناقشة خطة العام الدراسي الجديد 2025/ 2026 واستعراض بعض ملامح خطة الوزارة والسياسات والإجراءات التنفيذية التي تم تنفيذها مؤخرًا.



كما استعرض الوزير الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025 / 2026، والذي يبدأ في 20 سبتمبر 2025 وينتهي في 11 يونيو 2026، بواقع 36 أسبوعًا دراسيًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين، حيث سيبدأ الفصل الدراسي الأول في 20 سبتمبر 2025 وحتى 22 يناير 2026، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل يوم السبت الموافق 10 يناير 2026، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 7 فبراير 2026 إلى الخميس الموافق 11 يونيو 2026 على أن يكون موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل يوم السبت الموافق 16 مايو 2026.

وجاءت الخريطة الزمنية كالتالي:

- انطلاق العام الدراسي المقبل يوم 20 سبتمبر 2025 وينتهي في 11 يونيو 2026

- 172 يومًا عدد أيام الدراسة الفعلية منها 88 يومًا للفصل الدراسي الأول و84 يوما للفصل الثاني

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل يوم السبت الموافق 10 يناير 2026

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل يوم السبت الموافق 16 مايو 2026

- انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 17 يناير 2026

- امتحانات الفصل الدراسي الثاني 4 يونيو 2026

- بدء امتحانات الثانوية العامة 20 يونيو 2026

- بدء التجهيز لامتحانات الدبلومات الفنية 31 مايو 2026

- خطة لإنهاء نظام الفترات المسائية بالمدارس الابتدائية خلال مدة تتراوح من عامين إلى ثلاثة أعوام

- تطوير مناهج اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية لبناء شخصية الطالب

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