نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب المحامين يُخطر رؤساء محاكم الاستئناف بقرار الإضراب العام يوم الخميس المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجّه عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، إخطارًا رسميًا إلى رؤساء محاكم الاستئناف بجميع أنحاء الجمهورية، بشأن تنفيذ الإضراب العام عن الحضور أمام دوائر محاكم الاستئناف ومأمورياتها، يوم الخميس الموافق 8 مايو 2025، ولمدة يوم واحد، وذلك كخطوة احتجاجية رمزية ضد فرض رسوم جديدة على بعض إجراءات التقاضي بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون.

وأكد الإخطار أن هذا الإجراء يأتي في إطار الدفاع عن حق التقاضي وكفالة حق الدفاع، بعد فرض ما وصفه بـ "رسوم جبرية" تحت مسمى "مقابل الخدمات المميكنة"، وفرض زيادات متتالية من جهات غير مختصة، في مخالفة واضحة للدستور والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مصر.

وشدد علام في خطابه على أن الإضراب حق مشروع كفلته الدساتير المتعاقبة وأيدته المبادئ القضائية العليا، موضحًا أن القرار صدر عن مجلس النقابة العامة بعد مشاورات مع النقابات الفرعية، حرصًا على حماية مصالح أعضائها.

وطالب نقيب المحامين في ختام الإخطار بضرورة إخطار جميع رؤساء الدوائر القضائية وأعضاء الجمعية العمومية بالمحاكم، لضمان عدم اتخاذ أي إجراءات تعسفية بحق أي دعوى مُحددة للنظر في يوم الإضراب، مؤكدًا في الوقت ذاته حرص النقابة على التعاون الكامل مع منظومة العدالة، خاصة محاكم الاستئناف وقضاتها.