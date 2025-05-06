نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قصر العيني ينظم مؤتمرا لرسم ملامح مستقبل الرعاية الصحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظم كلية الطب بجامعة القاهرة – قصر العيني، خلال الفترة من 28 إلى 29 من الشهر الجاري، مؤتمرها العلمي السنوي تحت عنوان "مجتمع طبي مبتكر"، وذلك تحت رعاية الدكتور حسام صلاح، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

يأتي المؤتمر في إطار توجه الكلية لترسيخ ثقافة الابتكار في منظومة التعليم الطبي والممارسة السريرية، انطلاقًا من إيمانها بأهمية التطوير المستمر ومواكبة المتغيرات العلمية والتكنولوجية الحديثة، وتعزيز دور البحث العلمي في دعم الصناعات الطبية الوطنية.

ويهدف الحدث إلى تسليط الضوء على أحدث الاتجاهات في التعليم الطبي والرعاية الصحية، وتشجيع البحث التطبيقي القادر على تحويل المعرفة الأكاديمية إلى حلول واقعية تخدم القطاع الصحي. كما يسعى المؤتمر إلى دعم التكامل بين الأوساط الأكاديمية والصناعية، من خلال تقديم نماذج ناجحة للتعاون في مجالات إنتاج الدواء والمستلزمات الطبية، بما يعزز قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوية.

ويستضيف المؤتمر نخبة متميزة من العلماء والأساتذة والخبراء والمهنيين في مجالات الطب والصناعة والتكنولوجيا، لبحث التحديات المشتركة واستكشاف فرص الابتكار في تطوير منظومة طبية متكاملة، قائمة على البحث والتطوير.

وأكد الدكتور حسام صلاح أن المؤتمر يمثل منصة استراتيجية لتعزيز التواصل بين الباحثين وصناع القرار، ويدعم رؤية الكلية في أن تكون مركزًا رائدًا في الابتكار الطبي على المستويين المحلي والإقليمي، مشيرًا إلى أن الابتكار لم يعد خيارًا بل ضرورة لتلبية احتياجات النظام الصحي المتطور.