نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة عين شمس تنظم قافل تنموية شاملة لخدمة أهالى محافظة الفيوم "مركز البسيونية " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس قافلة تنموية شاملة لمحافظة الفيوم برعاية أ.د. أحمد عبد الله الأنصاري محافظ الفيوم وأ.د. محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وأ.د. غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقدمت القافلة خدماتها الطبية والدوائية لأكثر من ألف مستفيد من خلال عيادات "الباطنة - عظام - جلدية - أطفال - أنف وأذن - الصدر - قياس السكر والضغط "،إلى جانب تقديم الخدمات الدوائية بالمجان

كما تم تقديم حملات توعية لطلاب المدارس بالصفوف التعليمية المختلفة تناولت العادات الصحية للوقاية من الأمراض والظواهر السلبية في المجتمع حضرها قرابة ٣٠٠ طالب.

كما تم توزيع ٢٠٠ كارتونة مواد غذائية و٢٠٠ بطانية على أهالى مركز البسيونية

تم تنظيم القافلة تحت إشراف أ.د.هالة سمير سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأ.د. طارق يوسف المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة عين شمس و الإشراف الإداري اللواء حسام الشربيني أمين الجامعة المساعد لشئون المجتمع والبيئة.

وشارك فى تنظيم القافلة كلية الطب المستشفيات الجامعية وكلية الصيدلة وكلية التمريض بالتنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعى وجمعية الهلال الأحمر ومحافظة الفيوم.