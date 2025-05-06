نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة حلوان التكنولوجية تحصد الذهب وتكشف عن جيل جديد من العقول المُبتكرة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - في إنجاز جديد يعكس تميز جامعة حلوان التكنولوجية الدولية، أحرزت الطالبتان رضوى وارف عبد الوهاب أحمد، من الفرقة الثانية بقسم تكنولوجيا الميكاترونكس، وشهد سعد، من برنامج الملابس الجاهزة، مراكز متقدمة في "الملتقى القومي للابتكارات العلمية والهندسية" لعام 2024-2025، والذي تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وقد حصدت الطالبة رضوى وارف المركز الأول في مجال إلكترونيات الميكاترونكس، من بين أكثر من 80 مشروعًا مشاركًا، بفضل مشروعها المبتكر الذي نال إعجاب لجنة التحكيم لما تضمنه من حلول تقنية متقدمة وإبداع في التصميم.

فيما أحرزت الطالبة شهد سعد المركز الثالث في مجال الحُلي والأشغال اليدوية، ببرنامج الملابس الجاهزة، عبر عمل فني متكامل يعكس دمج الإبداع بالتقنيات الحديثة في التصميم والإنتاج.

وقد أعرب الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان التكنولوجية الدولية، عن بالغ فخره بهذا التميز، مشيرًا إلى أن ما حققته الطالبتان هو انعكاس حقيقي لجهود الجامعة في تقديم تعليم عالي الجودة يعزز من قدرات الابتكار لدى الطلاب.

وقال: "نحن لا نعد فقط خريجين، بل نُعد قادة ومبتكرين قادرين على صنع الفارق في مجالات تخصصهم. هذا الإنجاز يؤكد أن الجامعة تسير بخطى واثقة نحو التميز الأكاديمي والمعرفي."

ومن جانبه، أكد الدكتور أسامة القبيصي، عميد الكلية التكنولوجية، أن هذه النتائج تعكس ثمرة منظومة تعليمية متكاملة، تهدف إلى تمكين الطلاب من إطلاق طاقاتهم الإبداعية في بيئة محفزة ومواكبة لمتطلبات العصر. وأضاف أن ما قدمته الطالبتان يُعد مثالًا يُحتذى به لبقية الطلاب.

كما توجه الدكتور حلمي الزغبي، وكيل الكلية لشؤون الطلاب، بالتهنئة للطالبتين، مثمنًا جهودهم ومشيدًا بعزيمتهم التي قادتهم إلى منصات التتويج، ومؤكدًا أن الكلية ستظل داعمًا رئيسيًا لكل طالب يسعى للتميز.

ويأتي هذا الفوز ليُعزز من مكانة جامعة حلوان التكنولوجية الدولية كمؤسسة تعليمية رائدة تسعى لبناء جيل قادر على الإبداع والابتكار في مختلف التخصصات.