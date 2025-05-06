نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بناء الوعي الوطني ومواجهة التطرف على طاولة الملتقى الحوارى بمعهد إعداد القادة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في مشهد حواري بديع يجمع بين الفكر والإرادة وشغف الشباب، انطلقت فعاليات اليوم الثاني من "الملتقى الحواري لبناء الوعي"، الذي نظمه قطاع الأنشطة الطلابية ومعهد إعداد القادة بمقر المعهد، في إطار استراتيجية الدولة المصرية لبناء وعي وطني مستنير قادر على مواجهة التحديات الفكرية وتعزيز قيم الانتماء والانفتاح والحوار، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذ وتنسيق الدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير المعهد، وسط حضور حاشد من طلاب الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية والخاصة والمعاهد العليا في ملتقى حوارى يفتح آفاق الوعي.

وجاءت الجلسة الحوارية بعنوان الأمن القومي المصري ومواجهة الفكر المتطرف لتكون نبراسًا للوعي الوطني حيث شارك في اللقاء اللواء أركان حرب دكتور حافظ محمود مساعد وزير التجارة والصناعة الأسبق الذي افتتح حديثه بحكاية مصرية ملهمة تحمل في طياتها عبق الأرض وصدق التاريخ قائلًا إن مصر ليست كأي أرض بل هي قلب العالم النابض وخيرها لا ينضب وشعبها لا يُقارن وأنها الأرض التي باركها الله سبحانه وتعالى حين قال "ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين" مؤكدًا أن معركة الأمن القومي لا تقتصر على السلاح فقط بل تمتد إلى سلاح الوعي والفكر المستنير القادر على هزيمة كل دعاوى التطرف والانغلاق.

واستُكملت فعاليات اليوم بورش عمل ذاتية استثنائية استهدفت إشراك طلاب الجامعات والمعاهد المصرية في بلورة رؤيتهم بأنفسهم لمبادرات تواجه الأفكار المغلوطة والمتطرفة حيث تم تقسيم المشاركين إلى سبع مجموعات عمل تمثل كافة القطاعات التعليمية من جامعات حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية ومعاهد عليا، وتولى كل فريق وضع تصور متكامل لمبادرة تنطلق من واقع الطلاب أنفسهم وتشمل اسم النشاط وأهدافه ومجالاته والفترة الزمنية لتنفيذه والفئات المستهدفة من الذكور والإناث وخطوات التنفيذ التفصيلية وتقسيم المهام والموارد وتحديد الجهات الشريكة، كما تم تدريب الطلاب على صياغة مؤشرات قياس الأداء للمبادرات المقترحة إلى جانب قياس الاستدامة والتأثير المتوقع لتلك المبادرات في الحاضر والمستقبل.

وقد أكد الدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، أن اللقاء الحوارى يأتي تجسيدًا حقيقيًا لرؤية الدولة المصرية وتنفيذا لاستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إتاحة مساحات آمنة للحوار المفتوح والبنّاء بين الشباب والقيادة وإعادة بناء الوعي من الداخل عبر أدوات فكرية وفنية وعلمية تتكامل في تشكيل شخصية الطالب المصري بما يعزز الانتماء والفهم العميق للتحديات مضيفًا أن الملتقى لا يكتفي بتقديم المعلومة بل يصنع من الطالب مشاركًا وصانع قرار ومبادر قادر على التأثير.