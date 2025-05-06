نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس جامعة القاهرة يبحث مع وزيرة التعليم اليابانية تعزيز الشراكة في الذكاء الاصطناعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، السيدة آبي توشيكو، وزيرة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية، والوفد المرافق لها، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين جامعة القاهرة والجامعات اليابانية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذ مشروعات ثنائية، إلى جانب تبادل زيارات أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

شهد اللقاء حضور الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة لينا عبد الحميد، الأستاذ المساعد بقسم اللغة اليابانية بكلية الآداب ومنسقة برنامج الترجمة التخصصية، والدكتور محمد منصور هيبة، المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة والمتحدث الرسمي باسم الجامعة.

وفي كلمته الترحيبية، أعرب الدكتور محمد سامي عبدالصادق عن سعادته بزيارة وزيرة التعليم اليابانية لجامعة القاهرة، مؤكدًا عمق الروابط التاريخية والاستراتيجية التي تجمع بين الجامعة وعدد من المؤسسات الأكاديمية اليابانية، لا سيما جامعتي هيروشيما وطوكيو متروبوليتان، مشيرًا إلى انتظام طلاب يابانيين في عدد من كليات الجامعة، وتوافر منح دراسية تتيح لطلاب جامعة القاهرة الدراسة في اليابان.

وأكد رئيس الجامعة حرصه على تعزيز أوجه التعاون في مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي وعلوم وتكنولوجيا المستقبل، بما يتماشى مع استراتيجية الجامعة للذكاء الاصطناعي، التي ترتكز على تطوير التعليم وإنتاج المعرفة، وتحفيز البحث والابتكار، ودعم ريادة الأعمال، وتعزيز الوعي المجتمعي، وتطوير الكفاءة الإدارية داخل الجامعة.

وأعرب الدكتور عبدالصادق عن تقديره لإسهامات اليابان في دعم التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، ومشاركتها الفاعلة في مشاريع ثقافية وتنموية ذات أثر مجتمعي إيجابي.

من جانبها، أعربت السيدة آبي توشيكو عن سعادتها بزيارتها الأولى لجامعة القاهرة، وأبدت تطلعها لتوسيع آفاق التعاون المستقبلي مع الجامعة في مختلف التخصصات، مع التركيز على علوم وتكنولوجيا المستقبل، مشيدة بدور مركز الدراسات اليابانية بكلية الآداب وتعاونه مع الجامعات اليابانية.

وأشارت الوزيرة اليابانية إلى إمكانية تنظيم فعالية سنوية بجامعة القاهرة تتضمن محاضرات لأساتذة وباحثين من اليابان، كما أعربت عن رغبتها في استقبال عدد أكبر من طلاب جامعة القاهرة داخل المعامل البحثية بجامعة طوكيو، لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التكنولوجيات العلمية.

وفي ختام اللقاء، تبادل الجانبان الدروع التذكارية والتقطا الصور الرسمية، وقامت السيدة آبي توشيكو بجولة تفقدية داخل الجامعة شملت قاعة أحمد لطفي السيد، وقاعة الاحتفالات الكبرى، ومبنى الساعة.