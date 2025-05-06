نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "التضامن الاجتماعي": فريق التدخل السريع يتعامل مع 500 بلاغ خلال أبريل بنسبة إنجاز 100% في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا عن جهود فريق التدخل السريع بالوزارة خلال شهر أبريل 2025، والذي أوضح التعامل مع 500 بلاغ واستغاثة في مختلف محافظات الجمهورية، محققًا نسبة إنجاز كاملة بلغت 100%.

وتنوعت البلاغات بين حالات لأطفال وكبار بلا مأوى، وتوزيع بطاطين ووجبات غذائية، وتنفيذ تدخلات داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية. وتصدرت محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والدقهلية والبحيرة قائمة المحافظات من حيث عدد التدخلات.

وأوضح التقرير أن الفريق تحرك من خلال تنسيق كامل مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وعدد من الجهات المعنية. وقد تم تقديم مساعدات مالية وعينية لـ28 حالة، وإيداع 43 حالة بلا مأوى داخل مؤسسات الرعاية، إلى جانب دمج 18 حالة أخرى وإعادتها إلى أسرهم.

كما تم نقل 21 من كبار السن بلا مأوى إلى مستشفيات وزارة الصحة لتلقي العلاج اللازم، تمهيدًا لاستقبالهم داخل مؤسسات الرعاية. وفي المقابل، رُصدت 80 حالة رفضت الانتقال، و120 حالة تعاني من اضطرابات نفسية، و133 حالة غير مستقرة تتنقل من مكان لآخر ولم يُعثر عليها، كما نُفذت 54 زيارة ميدانية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية لفحص الملاحظات الواردة من النيابة العامة.

ونفذ الفريق 24 دراسة حالة لأطفال وكبار بلا مأوى، جرى دمجهم في أسرهم، وذلك من خلال العمل المركزي للفريق وفروعه بالمحافظات، التي تضم 154 أخصائيًا اجتماعيًا ونفسيًا مدربين على أحدث برامج التدخل السريع.

منذ انطلاقه عام 2014، تعامل فريق التدخل السريع مع نحو 37 ألف بلاغ وشكوى، ضمن جهود الوزارة للاستجابة الفورية للأزمات والتدخلات العاجلة، سواء في مؤسسات الرعاية أو حالات المشردين في الشوارع.

ويستقبل الفريق البلاغات عبر الخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي (16439)، أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، بالإضافة إلى ما يتم رصده من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.