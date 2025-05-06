وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين عمداء جدد بالجامعات المصرية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرارات جمهورية بتعيين عمداء جدد بعدد من الجامعات المصرية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

• الدكتورة جيهان محمود أبو اليزيد الخضري، عميدًا لكلية العلوم، جامعة دمنهور.

• الدكتور عمر عبد العزيز عثمان محمد، عميدًا لكلية العلوم، جامعة المنيا.

• الدكتورة وفاء رشاد راوي عبد الجواد، عميدة لكلية التربية للطفولة المبكرة، جامعة المنيا.

• الدكتور مصطفى بيومي عبد السلام بيومي، عميدًا لكلية دار العلوم، جامعة المنيا.

• الدكتور محسن محمد صالح محمد، عميدًا لكلية الآثار، جامعة القاهرة.