نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب محافظ الجيزة يتفقد المشروعات الجارية بقرية المنوات في أبو النمرس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن جولة ميدانية بالوحدة المحلية لقرية المنوات سيرا علي الأقدام للوقوف علي مستوى النظافة والأشغالات ومستوي الخدمات المقدمة للمواطنين داخل المدينة

مشددا علي مواصلة رفع مستوى النظافة، وذلك في اطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

والتقى نائب محافظ الجيزة، عددا من الأهالي لمناقشة أهم المشاكل والأحتياجات الخاصة بالقرية.

كما تابع الشهابي، التجهيزات النهائية لمشروع الصرف الصحي بقرية المنوات تمهيدا لتنفيذ الوصلات المنزلية للصرف الصحي وتشغيل خدمة الصرف بالقرية خلال الفترة القادمة.

ووجه نائب محافظ الجيزة، برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

رافق نائب محافظ الجيزة خلال جولته، زينهم ادريس رئيس مركز أبو النمرس، وخالد عبد الهادي المشرف العام علي مشروعات محافظة الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياة الشرب والصرف الصحي، وأحمد ذكي نائب رئيس شركة مياة الجيزة لقطاع الصرف الصحي، ومصطفى محمد المشرف العام علي قطاعات الصرف الصحي بشركة مياة الجيزة، ومي صلاح الدين المشرف علي مشروعات وسط الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ومحمد حسين

مدير عام الصرف الصحي بأبو النمرس والحوامدية بشركة مياة الجيزة، وبكينام محمد ابراهيم مدير المشروع بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ومحمد أمام مدير مكتب الرسم بشبكات كهرباء وسط الجيزة بشركة كهرباء جنوب القاهرة، ومحمود رمضان مسؤل مركز صيانة جنوب الجيزة بشركة المصرية للأتصالات، ومسؤولي الشركة المنفذة لمشروع الصرف الصحي.

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