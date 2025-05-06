نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "التضامن الاجتماعي" تعلن فتح باب التقديم لمسابقة "الأب القدوة" لعام 2025 حتى 15 مايو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، فتح باب التقديم لمسابقة "الأب القدوة" لعام 2025، وذلك بالتعاون مع مؤسسة العربي لتنمية المجتمع، ويستمر التقديم حتى الخميس 15 مايو الجاري عبر مديريات التضامن في المحافظات.

تستهدف المسابقة تكريم النماذج الإيجابية من الآباء في ثلاث فئات:

الأب الطبيعي. الأب الذي لديه ابن من ذوي الإعاقة وكان له دور بارز في تفوقه الدراسي أو الرياضي. الأب البديل الذي قام برعاية أبناء ليسوا من نسله البيولوجي عبر نظام الكفالة من دور الرعاية.

شروط ومعايير التقديم

أن تكون قصة كفاح الأب مؤثرة وتحمل رسائل إيجابية تجاه الأسرة والمجتمع.

ألا يقل عمر المتقدم عن 50 عامًا، وأن يكون حاصلًا على مؤهل متوسط على الأقل.

أن يكون عدد الأبناء لا يزيد عن ثلاثة، ويُستثنى من هذا الشرط المحافظات الحدودية (شمال سيناء – جنوب سيناء – الوادي الجديد – مرسى مطروح – البحر الأحمر – أسوان).

يشترط أن يكون الأبناء في مراحل التعليم أو حاصلين على مؤهلات عليا.

تُدرس الترشيحات المستوفية للشروط من خلال لجان متخصصة بكل مديرية، ويتم تصعيد الفائزين إلى اللجنة المركزية بالوزارة لاختيار النماذج النهائية.

وأكدت الوزارة أن استمارات التقديم غير المكتملة أو التي ترد بعد الموعد المحدد (الأحد 25 مايو 2025) لن يُنظر إليها، مشددة على أهمية الدقة والتحقق الميداني في دراسة الملفات لضمان الشفافية والمصداقية.

جدير بالذكر أن وزارة التضامن أطلقت مبادرة "الأب القدوة" عام 2023، بالتزامن مع الاحتفاء بـ "عيد الأب" الذي يصادف 21 يونيو من كل عام، لتعزيز مفهوم التربية الإيجابية وتسليط الضوء على الدور الحيوي الذي يقوم به الأب داخل الأسرة المصرية، باعتبارها النواة الأولى لبناء الإنسان والمجتمع.