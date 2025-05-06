نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة حلوان وشركة التعاون للبترول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل اليوم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان مصطفى السيد أحمد رئيس مجلس إدارة شركة التعاون للبترول والوفد المرافق له لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك مع مركز بحوث التنمية التكنولوجية بالجامعة.

يهدف البروتوكول إلى وضع إطار عام وأسس للتعاون المثمر فيما بين الطرفين لتحقيق الأهداف المشتركة، حيث أنه بموجب البروتوكول تقوم جامعة حلوان بتقديم الاستشارات الفنية والمالية والقانونية طبقا للمعايير المتبعة في هذا الشأن وبما يواكب النظم واللوائح المنظمة لقطاع البترول ومركز بحوث التنمية التكنولوجية، وتقوم جامعة حلوان بتوفير مساحات شاغرة تصلح لإقامة منافذ تسويقية أو معارض.

وأوضح رئيس جامعة حلوان أن تفعيل هذه الشراكات التبادلية وعمل برامج علمية يهدف لخدمة سوق العمل ولتكون هذه البرامج مُؤهلة لتشغيل الطلاب، مشيرًا إلى أن الجامعة بها تخصصات فريدة في عدد من الكليات مثل كلية الهندسة والعلوم وبرامج تكنولوجيا التعليم التي أنشأت في الأساس من أجل ربط العلم بالتطبيق والتكنولوجيا، وهذه الشراكات من شأنها تشغيل الطلاب وتحقيق عائد وتقديم خدمة لمنتسبي الجامعة وجمهورها.

وتعد "التعاون" إحدى شركات الهيئة المصرية العامة للبترول، وتعمل في مجال تسويق المنتجات البترولية والزيوت داخل القطر المصري، ويتم التعاون مع مركز بحوث التنمية التكنولوجية الذي يهدف إلى تفعيل وتعزيز دور الجامعة في تحقيق أهداف الدولة وربطها بشركات المحيط البيئي والصناعي والتفاعل مع قضايا المجتمع، وخاصة في مجال التصنيع المحلي والبيئة والزراعة وتحسين الجودة وتنمية المهارات والاستثمارات الفنية والكهربائية والهندسية والكهربائية لكافة القطاعات، كما يستعين المركز في أعماله بخبرات كافة الكليات في مختلف التخصصات، كما يستعين بالخبرات المتميزة من خارج الجامعة، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات الفنية والمالية التي تخدم مؤسسات الدولة وتعود بالنفع على المجتمع.

حضر توقيع البروتوكول من جانب جامعة حلوان الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة.

ومن جانب شركة التعاون للبترول اشرف نبيل - مدير عام الشئون القانونية، محمد صبحى - مساعد رئيس الشركة للعمليات، اشرف حمدان - مدير عام تسويق المنتجات البترولية، محمد فاضل - مدير عام تسويق الكيماويات، أسامة الشيمى - مدير عام منطقة القاهرة، احمد محفوظ - مدير عام مساعد التخطيط وتقييم الأداء.