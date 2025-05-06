نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم العالي: الاتحاد الرياضي للجامعات يستقبل وفدًا من جامعة العاصمة للتربية البدنية والرياضية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأهمية دعم الشراكات الدولية، وتبادل الخبرات مع المؤسسات الأكاديمية والرياضية العالمية؛ بما يسهم في الارتقاء بمستوى الرياضة الجامعية وتكاملها مع المنظومة التعليمية، والتطوير المؤسسي.

وفي هذا الإطار، استقبل الاتحاد الرياضي المصري للجامعات وفدًا رفيع المستوى من جامعة العاصمة للتربية البدنية والرياضية ببكين، برئاسة يانغ هايبين رئيس الجامعة؛بهدف تعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التربية البدنية والرياضة الجامعية.

وحضر اللقاء من جانب الاتحاد كل من د.أحمد كامل مهدي سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، ود.أشرف البيجرمي، ود.وجيه حمدي، ود.نيفين زيدان أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

في بداية اللقاء، نقل أحمد كامل للوفد الصيني تحيات كل من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية، مؤكدًا ترحيب الجانب المصري بالتعاون المشترك مع جامعة العاصمة للتربية البدنية والرياضية ببكين، وتعزيز العلاقات في مجال الرياضة الجامعية والتبادل الأكاديمي.

شهدت الزيارة سلسلة من المناقشات المفتوحة، وتبادل وجهات النظر بين الجانبين المصري والصيني، حيث تم استعراض سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في عدد من المبادرات الرياضية، والعلمية، والبحثية، وقدم الجانب المصري شرحًا مفصلًا حول خطط وأنشطة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، وبخاصة في مجال استضافة وتنظيم البطولات والأحداث الرياضية على الصعيدين الدولي والمحلي، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الدورة الرياضية لطلاب الجامعات والمعاهد العليا المصرية، التي تنظم بشكل سنوي دون انقطاع على مدار 52 عامًا، وتقام هذا العام في نسختها الثانية والخمسين، بما يعكس استمرارية وديناميكية النشاط الرياضي الجامعي في مصر.

وقد أبدى الجانبان اهتمامًا مشتركًا بتنظيم فعاليات رياضية إلكترونية جامعية، إلى جانب تبادل الخبرات في تصميم البطولات، وإدارة الفرق الاحترافية، بما يسهم في تعزيز هذا المجال داخل الأوساط الجامعية، كما تم التطرق إلى أهمية دمج الجوانب الإدارية والتسويقية والتشغيلية ضمن منظومة الرياضات الإلكترونية؛ لضمان استدامتها وتطويرها وفقًا للمعايير الدولية، وبما يدعم تنمية المهارات الرقمية لدى الطلاب.

وأكد د.أحمد كامل خلال اللقاء أهمية استضافة مصر لفعاليات رياضية عالمية؛ لما لذلك من دور محوري في تعزيز مكانة الرياضة الجامعية على المستويين الإقليمي والدولي، وتم خلال اللقاء استعراض الاستعدادات الجارية لاستضافة بطولة العالم للجامعات للسباحة بالزعانف بمدينة شرم الشيخ عام 2026، وكذلك دورة الألعاب الجامعية الإفريقية بالقاهرة 2026، كما أشار إلى مشاركة الاتحاد الرياضي للجامعات في دورة الألعاب الجامعية الصيفية المقرر إقامتها في ألمانيا خلال شهر يونيو القادم، مؤكدًا حرص مصر على التواجد في المحافل الدولية، ودعم الطلاب الرياضيين الجامعيين على كافة الأصعدة.