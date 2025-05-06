نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية والهجرة يجري اتصالًا هاتفيًا مع نظيره السوداني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالًا هاتفيًا مع وزير خارجية السودان عمر صديق، حيث أعرب عن تضامن مصر مع السودان ازاء الاستهداف الأخير للبنى التحتية المدنية والمنشآت الحيوية في بورسودان.

كما أكد زير الخارجية على ضرورة تجاوز التصعيد الخطير الحالي وتحقيق التهدئة، وصولا إلى وقف إطلاق النار المنشود، وبما يسهم في تعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية لأبناء السودان الشقيق.

وقد ثمن وزير خارجية السودان الدعم المصري الواضح للسودان، معربا عن التطلع لتعزيز التنسيق والتشاور مع مصر خلال الفترة المقبلة.