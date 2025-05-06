نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - مدبولي يبحث تسهيل دخول الماركات العالمية للسوق المصرية لدعم السياحة وتعزيز الاقتصاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا موسعًا لمناقشة الإجراءات المقترحة لتيسير تسجيل ودخول الماركات العالمية إلى السوق المصرية، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، إلى جانب كبار المستثمرين في القطاع السياحي.

دعم السياحة وتعزيز القدرة التنافسية

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على اهتمام الدولة الكبير بدعم قطاع السياحة من خلال توفير كل السبل الكفيلة بتنمية هذا القطاع الحيوي، موضحًا أن الاجتماع يهدف إلى استعراض نتائج جهود مجموعة العمل المُشكلة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، بشأن تحديات تسجيل ودخول الماركات العالمية، والتي تُعد مطلبًا رئيسيًا من مستثمري القطاع السياحي، لما لها من أهمية في تعزيز تجربة السائح داخل مصر.

عرض نتائج مجموعة العمل والتوصيات المقترحة

ومن جانبه، قدم الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، عرضًا لنتائج اجتماعات مجموعة العمل، التي ضمت ممثلين عن الوزارات والجهات المختصة، حيث استعرض أبرز التحديات التي تواجه دخول الماركات العالمية إلى السوق المحلي، مشيرًا إلى أن الإجراءات المقترحة تشمل:

تفعيل نموذج تجارة التجزئة للماركات العالمية بما يواكب التجارب الدولية الناجحة.

إنشاء منصة إلكترونية موحدة لاستخراج الموافقات اللازمة لتسجيل الماركات.

تخفيف الأعباء الضريبية والجمركية عن تلك العلامات التجارية.

تفعيل منظومة رد الضريبة للسائحين في المطارات الرئيسية.

المستثمرون يؤكدون أهمية إزالة العقبات الجمركية

وخلال الاجتماع، أكد المستثمرون السياحيون تطابق التحديات التي تم عرضها مع الواقع العملي، مشيرين إلى أن إجراءات الإفراج الجمركي تُعد أبرز العقبات التي تواجههم.

كما اقترحوا إنشاء مراكز بيع (Outlet) للماركات العالمية داخل مصر، بما يسهم في جذب السائحين وتقليل الطلب على الشراء من الخارج بالعملة الأجنبية.

الترويج للإجراءات وتحفيز الاستثمار

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول أيضًا الخطوات الترويجية التي تعتزم الدولة اتخاذها للتعريف بالتسهيلات الجديدة، إلى جانب التنسيق بين الجهات المعنية لتسريع إجراءات الإفراج الجمركي وتسهيل دخول العلامات التجارية المعروفة.

توجيهات رئيس الوزراء

وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة وضع رؤية تنفيذية شاملة لتذليل العقبات أمام دخول الماركات العالمية، مع دراسة إمكانية إعداد "قائمة بيضاء" بالماركات المعتمدة لتسريع الإفراج عنها جمركيًا، إلى جانب دراسة أي إجراءات إضافية يتم التوافق عليها بين الحكومة والمستثمرين.