نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعلن خططًا لزيادة استثماراته في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن البنك يستهدف زيادة حجم استثماراته في مصر، سواء من خلال التعاون مع الحكومة أو عبر شراكات مع القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالعام الماضي.

14 مليار يورو حجم الاستثمارات منذ 2015



وفي تصريح تليفزيوني لها اليوم الثلاثاء، أوضحت باسو أن البنك الأوروبي استثمر في أكثر من 200 مشروع داخل مصر، بإجمالي استثمارات بلغت نحو 14 مليار يورو منذ انطلاق التعاون المشترك في عام 2015.



وأشارت إلى أن علاقات التعاون مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص تتسم بالعمق والقوة، مؤكدة أنها شراكات فعالة تساهم في دفع عجلة التنمية.

استعداد للمشاركة في برنامج الطروحات الحكومية



أبدت رئيسة البنك الأوروبي رغبة المؤسسة في الاستثمار في برنامج الطروحات الحكومية بمصر، مشيرة إلى امتلاك البنك خبرات واسعة في هذا المجال، واستعداده التام لتقديم الدعم الفني والمالي من أجل الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصري.

رؤية مستقبلية لنمو الاقتصاد المصري



وتوقعت باسو أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو يبلغ 4.6% بحلول عام 2026، على الرغم من التحديات الدولية المتعلقة بـعدم اليقين العالمي نتيجة التوترات الجيوسياسية، مشيرة إلى أن هناك انتعاشًا واضحًا في مؤشرات النمو يعكس استقرارًا تدريجيًا في الأداء الاقتصادي.