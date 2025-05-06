نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - مجلس الوزراء يوافق على إضافة شهداء ومصابين جدد إلى صندوق تكريم الشهداء والضحايا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إضافة عدد من الشهداء والمصابين من الضباط والعاملين المدنيين في الحروب السابقة إلى صندوق تكريم الشهداء والضحايا والمفقودين والمصابين من العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، بالإضافة إلى أسرهم.

تفاصيل القرار

أوضح القرار إضافة 401 شهيد و14 مصابًا من الضباط والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة الذين شاركوا في الحروب السابقة.

كما تم إضافة 13 متوفى و24 مصابًا من الضباط العاملين بالمادة (31) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.



كما تم تعديل نسبة العجز لعدد 6 من الضباط المصابين الذين تم إدراجهم ضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 79 لسنة 2023.