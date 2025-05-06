نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فعاليات الملتقى الأول للأنشطة الطلابية لجامعات إقليم القاهرة الكبرى بجامعة حلوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وسط أجواء حماسية، اختُتِمت فعاليات الملتقى الأول للأنشطة الطلابية لجامعات إقليم القاهرة الكبرى بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة. أقيمت فعاليات الملتقى في ظل الاحتفال باليوبيل الذهبي لجامعة حلوان (1975 - 2025) بمشاركة رائعة ومتميزة لجامعات الأزهر، القاهرة، عين شمس، وبنها تحت شعار "50 عامًا جامعة حلوان منارة مجتمعية، 50 عامًا من العلوم والفنون والتكنولوجيا"، وشاركت الجامعات في الاحتفالية بوفود قمة في التميز والتعاون من طلاب وهيئة إشراف، مما ساهم في نجاح الاحتفالية.

ركز الملتقى على تطوير الأنشطة الطلابية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، لتعريف الطلاب بأهمية الأنشطة الطلابية في بناء الشخصية وتنمية المهارات، مناقشة سبل تطوير الأنشطة الطلابية بين الواقع والمأمول، إشراك الطلاب في تقديم مقترحات وخطط للأنشطة المستقبلية، والتعرف على نماذج المحاكاة وكيفية المشاركة فيها.

وخلال فعاليات الملتقى عُقدت مباريات خماسي كرة القدم طالبات وتنس الطاولة طلاب وطالبات، كما استضافت المكتبة المركزية مسابقات دوري المعلومات والغناء الفردي والعزف الفردي والشطرنج، وعرض طلاب مشروع التشغيل نماذج منتجات صنع في جامعة حلوان على هامش الملتقى.

واستهدف الملتقى التركيز على أهمية الأنشطة الطلابية في تنمية شخصية الطالب، ودور المشاركة في الأنشطة في منح الطلاب الفرصة لاكتساب مهارات قيادية واجتماعية.

يُعد هذا الملتقى خطوة مهمة نحو تعزيز دور الأنشطة الطلابية في الجامعات المصرية، وتوفير منصة للطلاب لتبادل الأفكار والمقترحات التي تسهم في تطوير البيئة الجامعية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

عُقدت فعاليات الملتقى بريادة الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، والإشراف العام السيد اللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة، والأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب، والأستاذة فريدة محمد أمين الجامعة المساعد للدراسات العليا والبحوث، والأستاذة نشوى علي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، والأستاذ أيمن عبد العزيز مدير إدارة النشاط الرياضي، والأستاذ طارق إسماعيل مدير الملتقى.

شارك فى إعداد وتنفيذ الملتقى فريق عمل الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالتعاون مع الإدارات ( إدارة المنشٱت الرياضية، الإدارة العامة للمدن الجامعية والتغذية المطعم المركزى، الإدارة العامة للمكتبات المكتبة المركزية، إدارة الأمن الجامعى، كلية الفنون التطبيقية، كلية التربية الفنية )

و شارك فى تنظيم الملتقى مجلس اتحاد طلاب الجامعة بقيادة الطالب يوسف أحمد واللجنة العليا للجوالة والخدمة العامة بقيادة الطالب محمد ضياء والطالب محمد إبراهيم.

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