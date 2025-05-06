نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النقل: إيرادات شركة "إم أو تي" تصل إلى 1.69 مليار جنيه في 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أعمال الجمعية العامة العادية لشركة "إم أو تي" للاستثمار والتنمية، الذراع الاستثماري لوزارة النقل، عن العام المالي 2024.

نتائج الأعمال

تم استعراض نتائج أعمال الشركة، حيث بلغ إجمالي إيرادات النشاط في 2024 1.690 مليار جنيه، بزيادة قدرها 275 مليون جنيه عن العام المالي 2023، الذي سجلت فيه الشركة إيرادات بلغت 1.415 مليار جنيه، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي والتشغيلي.

أبرز الإنجازات

من أبرز إنجازات عام 2024، تنفيذ محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل بمحافظة الجيزة، التي تم افتتاحها رسميًا بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكتوبر 2024. بالإضافة إلى متابعة المشروعات الاستثمارية الأخرى مثل مشروع "تحيا مصر المنصورة" بأرض الهابي لاند، ومشروع دايموند تاور، وعدد من المشروعات المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية.

الشراكات والتعاون

اطلع الوزير وأعضاء الجمعية على نتائج الشراكات التي عقدتها الشركة مع عدة جهات مثل الهيئة العامة للطرق والكباري، الهيئة القومية للأنفاق، وهيئة موانئ البحر الأحمر، وهو ما يعزز من توسع الشركة ونموها الاستثماري.

الاستراتيجية المستقبلية

أكد الوزير على أهمية الاستمرار في الاستغلال الاستثماري الأمثل لأراضي الجهات التابعة لوزارة النقل، وتعظيم التعاون مع القطاع الخاص بما يتماشى مع توجيهات الدولة بتمكين القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في تنفيذ المشروعات القومية. كما شدد على ضرورة تكاتف مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، والاستفادة من الخبرات المتوفرة داخل الشركة ونقلها للأجيال الجديدة من العاملين لتحقيق الأهداف الطموحة وزيادة الإيرادات بشكل مستدام.