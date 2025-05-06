نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكريم «بيت الزكاة والصدقات» كشريك نجاح وطني وقومي من وزارة التضامن الاجتماعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كرّمت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، كشريك وطني وقومي تقديرًا لجهوده في حملة "إطعام" التي قدم من خلالها مئات الآلاف من وجبات الإفطار والسحور الساخنة على مدار 30 يومًا خلال شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ، بحضور الدكتور/ أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتورة/ منال عوض، وزير التنمية المحلية، والدكتور/ إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس/ عادل النجار، محافظ الجيزة، وعدد من الشخصيات الوطنية ورموز مؤسسات المجتمع المدني.

تسلم درع التكريم اللواء/ محمد مصطفى، مساعد الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات، نيابةً عن الدكتورة/ سحر نصر، الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات، وذلك خلال الاحتفالية الكبرى التي نظمتها وزارة التضامن الإجتماعي للإعلان عن نتائج مسابقة "أهل الخير2025" التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي خلال شهر رمضان المعظم بالشراكة مع صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وذلك لاختيار حملة الإطعام الأكثر تأثيرًا في رمضان لهذا العام.

نفّذ «بيت الزكاة والصدقات» عددًا من المبادرات الخيرية خلال الشهر الفضيل، شملت تقديم وجبات إفطار وسحور يومية بالجامع الأزهر الشريف، استفاد منها الآلاف من المصريين والوافدين والمغتربين وعابري السبيل، إضافة إلى توزيع مئات الآلاف من كوبونات المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية.

ويأتي هذا التكريم تتويجًا لجهود برنامج "إطعام"، الذي يعد أحد البرامج التنموية الرائدة التي ينفذها «بيت الزكاة والصدقات»، حيث قدّم خلال عام كامل مساعدات غذائية متعددة (كوبونات – مواد غذائية – وجبات إفطار وسحور) استفاد منها أكثر من 3.5 مليون مواطن من الفئات الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات.

شهد الحفل حضور عدد من السادة الوزراء، منهم: المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.