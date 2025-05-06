نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبطال نادي جامعة حلوان يتألقون في أولى مشاركاتهم ببطولة التايكوندو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إنجاز رياضي جديد يُضاف إلى سجل نادي جامعة حلوان، تألق أبطال النادي خلال مشاركتهم الأولى في بطولة كروجى المفتوحة للتايكوندو "بطولة التطبيقيين"، التي أقيمت بنادي قارون بمحافظة الفيوم، حيث نجحوا في حصد مراكز متقدمة وميداليات ثمينة، أكدت على موهبتهم واستعدادهم العالي وروحهم القتالية.

أحرزت البطلة جنى أشرف المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات وزن 31 كجم لفئة مواليد 2013 بنات، فيما حصلت البطلة خديجة مصطفى على المركز الثاني والميدالية الفضية في وزن 34 كجم لفئة مواليد 2014. كما تألقت البطلة روضة رضا، محققة المركز الثاني في منافسات وزن 49 كجم لفئة الإناث مواليد 2007 وما قبلها، بينما نالت البطلة جنات أشرف المركز الثاني والميدالية الفضية في وزن 46 كجم لنفس الفئة.

كما حصد البطل عبد الرحمن خالد المركز الثاني والميدالية الفضية في وزن 30 كجم لفئة مواليد 2014.

من جانبه، وجّه الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان ورئيس مجلس إدارة نادي الجامعة، التهنئة للأبطال والجهاز الفني على الأداء المشرف، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يمثّل خطوة أولى نحو مستقبل رياضي واعد، ويعكس روح الإصرار والعزيمة لدى أبطال جامعة حلوان.

وفي السياق ذاته، عبّر الدكتور أحمد فاروق، المدير التنفيذي للنادي، عن تقديره العميق للجهاز الفني للفريق، وعلى رأسه الكابتن فاطمة فضل، التي كانت نموذجًا ملهمًا في العطاء والتفاني، حيث أدت أدوارًا متعددة جمعت بين القيادة الفنية والدعم النفسي والرعاية الطبية.

كما وجّه الشكر للكابتن محمد سمير "بيبو"، الذي شكّل قدوة حقيقية للاعبين، لما قدمه من دعم وتوجيه، طوال أيام البطولة.

ويعكس هذا الإنجاز مسيرة نادي جامعة حلوان نحو التميز الرياضي، ومدى الجدية في إعداد الفرق للمنافسة على أعلى المستويات، في ظل دعم مستمر من إدارة الجامعة، التي تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير الأداء الرياضي جنبًا إلى جنب مع التميز الأكاديمي.