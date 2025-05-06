نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آثار القاهرة تحت قيادة جديدة.. د. محسن صالح عميدًا بقرار جمهوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، صدور القرار الجمهوري رقم ٢١٧ لسنة ٢٠٢٥ بتعيين الدكتور محسن محمد صالح عميدًا لكلية الآثار لمدة ثلاث سنوات.

وهنّأ رئيس الجامعة، الدكتور محسن محمد صالح على ثقة القيادة السياسية، مشيدًا بسيرته الأكاديمية والمهنية، وموجهًا بضرورة العمل بروح الفريق، والسعي إلى تطوير الكلية والنهوض بها على المستويات التعليمية والإدارية والبحثية، في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة، وبما يتسق مع الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي في مارس 2023.

وشدد الدكتور محمد سامي عبد الصادق على أهمية الارتقاء بكافة قطاعات الكلية، والتوسع في عقد برامج علمية مشتركة ومزدوجة مع جامعات مرموقة ذات تصنيف دولي متقدم، والعمل وفقًا لأفضل المعايير الأكاديمية العالمية، إلى جانب تعزيز مساهمة الكلية في المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية.

كما أكد رئيس الجامعة على ضرورة وضع رؤية مستقبلية شاملة تواكب تطلعات الجامعة، وتُسهم في تحقيق جودة العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع، بما يتماشى مع الخطط الوطنية للتنمية المستدامة.

من جانبه، أعرب الدكتور محسن محمد صالح عن اعتزازه بثقة القيادة السياسية وقيادة الجامعة، مؤكدًا التزامه الكامل بتنفيذ استراتيجية الجامعة وتوجيهاتها، والعمل بروح الفريق والقيادة المؤسسية مع كافة منسوبي الكلية، لتحقيق أهداف الجامعة وتعزيز مكانتها الأكاديمية والبحثية.