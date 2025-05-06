نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن عطره عبد الحميد حسن يونس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن عطره عبد الحميد حسن يونس، من مواليد إسرائيل بتاريخ 21 نوفمبر 2003، وذلك بسبب تجنُّسها بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن مسبق وفقًا للقوانين المصرية.

الإجراءات القانونية المتبعة

أشار القرار إلى أن الجنسية المصرية يمكن أن تُسقط عن المواطنين في حالات معينة، مثل التجنُّس بجنسية أخرى دون إذن من الحكومة المصرية.

كما تضمن القرار الإجراءات القانونية التي تمت في هذا السياق، مع التأكيد على ضرورة التزام المواطنين بالقوانين الخاصة بالجنسية.