نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النقل تطلق حملة توعية حول مخاطر ظاهرة رشق القطارات بالحجارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار الحملة الموسعة التي أطلقتها وزارة النقل تحت شعار "سلامتك تهمنا"، ناشدت الوزارة المواطنين بالمساهمة في الحفاظ على سلامة مرفق السكك الحديدية، الذي يعد ملكًا لجميع المواطنين ويخدم ملايين الركاب يوميًا.

وقد تزايدت ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة، خاصة على خطوط الضواحي، مما يعرض الركاب وسائقي القطارات لخطر كبير، بالإضافة إلى التسبب في أضرار بالقطارات، والتي يتم إصلاحها باستخدام ميزانية السكك الحديدية، ما يمثل عبئًا إضافيًا على هذه الميزانية.

ودعت وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية، المواطنين للمشاركة في التوعية من مخاطر هذه الظاهرة الخطيرة، التي تتسبب في أضرار بالغة للركاب وسائقي القطارات، بالإضافة إلى التسبب في أضرار جسيمة في جرارات وعربات القطارات.